Osnabrück . Zwei Autohäuser in Lingen hatte ein 38-Jähriger betrügen wollen, um an Fahrzeuge im Gesamtwert von 250.000 Euro zu kommen. Ein Geständnis vor dem Landgericht Osnabrück konnte ihn nun nicht vor dem Gefängnis bewahren.

Im August 2017 war der Lingener kurz hintereinander in den zwei Autohäusern erschienen und hatte Interesse an mehreren Fahrzeugen der Oberklasse bekundet. Für den Vertragsabschluss legte er eine Gewerbeanmeldung vor, die jedoch, wie sich herausstellte, gefälscht war. Ohnehin waren die Mitarbeiter des Geschäfts misstrauisch geworden, ihre Nachforschungen deckten die Unrechtmäßigkeit der Unterlagen auf. So war den Händlern kein Schaden entstanden. Für ein anderes Fahrzeug, das der Angeklagte bei einem weiteren Händler gemietet hatte, war er die Mietzahlung schuldig geblieben.



Hat zuvor immer funktioniert

Der Lingener hat seit 2010 eine nicht unerhebliche Menge an Betrügereien verübt, derentwegen er mehrfach vorbestraft ist und auch schon hinter Gittern gesessen hat. Über das Internet hat er bei Markenfirmen Bekleidung bestellt, diese aber nicht bezahlt, wie zum Beispiel für Hunderte Euro Strumpfwaren. Auf die Frage des Vorsitzenden der Berufungskammer am Landgericht Osnabrück, warum er seine Betrugsnummer immer wieder bei dem einen Hersteller durchzog, antwortete der Angeklagte, das habe er getan „weil es zuvor doch immer funktioniert hat“.

Hotels geprellt

Eine andere Verurteilung resultierte aus einer temporären Wohnungslosigkeit des Lingeners. Nach dem Absitzen einer Haftstrafe fehlte ihm eine Unterkunft und so hatte er seinen Aufenthaltsort kurzerhand nach Osnabrück verlegt, wo er sich durch eine Reihe von Betten verschiedener Hotels schlief, ohne die fälligen Rechnungen zu begleichen.

Betrunken vor Gericht

Viele der Betrügereien hat der Angeklagte unter dem Einfluss von Alkohol begangen. Entgiftungen und von Gerichten angeordnete Suchttherapien haben bisher keinen durchschlagenden Erfolg gezeigt. Angeblich hat er den Umgang mit der flüssigen Droge gegenwärtig im Griff, jedoch hatte er am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen einen anderen Eindruck gemacht. Da war er sichtlich angetrunken gewesen, war nicht in der Lage, einem geordneten Verfahren zu folgen und hatte eine emotionale Achterbahnfahrt gezeigt, die mal zu Tränenausbrüchen und dann wieder zu überheblichen Bemerkungen geführt hatten. Der Vorsitzende der Kammer hatte die Verhandlung daraufhin auf einen anderen ausgesetzt, einen weiteren Verfahrenstag anberaumt und dem Angeklagten ins Gewissen geredet, dann aber nüchtern zu erscheinen.

Kein Bewährung

Das tat er jetzt, geholfen hat ihm das aber nicht. Die inständig ersehnte Aussetzung der zweijährigen Haftstrafe zur Bewährung ist ihm versagt geblieben. „Die hier angeklagten Taten sind unter laufender Bewährung verübt worden. Da können wir keine günstige Sozialprognose sehen, die eine Bewährung rechtfertigen würde“, beschied der Richter dem 38-Jährigen. Die Kammer habe kein Anzeichen dafür gesehen, dass der Angeklagte in Zukunft ein straffreies Leben führen werde. So wurde der Angeklagte wegen Urkundenfälschung und Betrugs sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.