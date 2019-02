Lingen. Der Musikverein Holthausen-Biene hat in der Generalversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachwuchsarbeit. Doch auch viele Mitglieder sind schon viele Jahre dabei. Sie wurden auf der Versammlung geehrt.

Der Vorsitzende Dirk Herzog freute sich laut Mitteilung des Vereins besonders über die erstmalig durchgeführte musikalische Fortbildung „Leistungslehrgang Bronze der Qualifikationsstufe D1“. Diese theoretische und praktische Ausbildung fand während einer einwöchigen Ferienfreizeit statt. Die praktische Prüfung zum D1-Kurs wurde im Januar durch Dieter Schlüwe vom Niedersächsischen Musikverband (NMV) und Hans-Günter Dünhöft vom Regionalen Musikverband Emsland/Grafschaft Bentheim (RMV) abgenommen. 19 Vereinsmitglieder wurden zu Beginn der Jahreshauptversammlung für die Teilnahme an der Fortbildung ausgezeichnet.





Eine besondere Ehrung ging an Wilfried Krämer, dem für 30 Jahre Mitgliedschaft im Verein die Treue-Urkunde der Gold-Orden des NMV verliehen wurde. Daneben erhielten bei den Jugendlichen für fünfjährige Mitgliedschaft die Treue-Urkunde mit Bronze-Orden Nora Herzog (Klarinette), Femke Hollender (Querflöte), David Rohoff (Tenorhorn) und Leon Smolenski (Trompete). Bei den Erwachsenen wurde Sandra Gossling (Trompete) für zehn Jahre Treue zur Blasmusik mit der Treue-Urkunde und dem Bronze-Orden geehrt.





Wie in den Vorjahren liegt der Fokus des Vereins weiterhin auf der Nachwuchsgewinnung und Ausbildung von Musikern. Der Verein ist nach eigenen Angaben mittlerweile auf 50 aktive Musiker in den drei Orchestern angewachsen. Ihr Können werden die Jung-Musiker am 24. März im Ludwig-Windhorst-Haus beim Konzert des Nachwuchs- und Vororchesters zeigen