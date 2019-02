Lingen. Carola Wedell bringt im Ludwig-Windthorst Haus seelisch-geistige Aussagen der Passion in eine visuelle Form.

Die letzten sieben Worte Jesu am Kreuz beschäftigen nicht nur Theologen, sondern auch Dichter, Philosophen und Komponisten seit langer Zeit. In der bildenden Kunst findet sich nur wenig an malerischer Umsetzung. Können Worte gemalt werden?

Persönliches Erleben

Letzte Worte eines Menschen finden bis heute große Aufmerksamkeit und Bedeutung als Quintessenz eines Lebens. Dr. Michael Reitemeyer (LWH) verwies in seiner Begrüßung auf die besondere zeichnerische Annäherung der Meppener Künstlerin Carola Wedell an das Thema als persönliche Reflexion von Lebensfreude und Todesahnungen, von Endlichkeit und Ewigkeit. In der meditativen Betrachtung der Bilder könne der Betrachter „in die eigene Seelen-Erlebniswelt zum Thema Passion eintauchen.“ Daher bäte die Künstlerin auch darum, nicht Beifall zu klatschen, sondern bei der Reflexion gerne das Gespräch zu suchen.

Carola Wedell erläuterte die besondere Bitte mit dem ungewöhnlichen Auftrag, eine Ausstellung „Passion - schafft Leiden?“ zu gestalten. „Wie leben wir eigentlich im Angesicht des Todes, diese Frage habe ich vor vier Jahren selbst erfahren“ sagte sie zum persönlichen Bezug. „Warum“ sei ihr Gedanke damals gewesen. All die Erfahrungen und Gedanken, die sich in den letzten Worten auf Erden bündeln, in eine bildnerische Form zu bringen, sei für sie eine Herausforderung gewesen und hätte sie zur Philosophie gebracht. Glück sei das Streben nach Vollkommenheit. Und im Zeichen der Unendlichkeit, die liegende acht, habe sie eine wichtige Inspiration gefunden: die Öffnung zur Transzendenz, zur Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus sei. Das Symbol sei auch Ausdruck des schweifenden Denkens, des Daseins in Beziehungen und der menschlichen Vielfalt als Reiz des Lebens.

„Alles ist im steten Fluss“

Die Bilder zeigen die bildhaften Umsetzungen, versehen mit den Worten und in den farblich gestalteten Zeichnungen ausdrucksvoll und zur meditativen Reflexion auffordernd. Aus fragmentierender Vagheit und skizzenhaftem Strich, sich sanft und hell ausbreitenden Farben, entsteht der Ausdruck für das Geschehen am Kreuz und die Aufforderung, sich in diese Bilder hineinzusehen und sich den eigenen Gedanken zu überlassen. „Je nach Standpunkt und Belichtung reflektieren die Farben und geben vielleicht andere Bedeutungen“ gibt Wedell einen Hinweis: „Alles ist im steten Fluss“. Ergänzend sind Bronzeplastiken der Künstlerin und Aquarelle zum gleichen Thema von Bernhard Guski ausgestellt.

Malerische Ausgestaltungen des Unendlichkeitssymbols finden sich als Skizzen in der Aula. Sie waren für Carola Wedell Ergebnisse eines „schweifenden Zeichnens“ als Versuch, das Dies- und Jenseitige noch weiter zu erfassen und grundlegende Fragen über die Welt und die menschliche Existenz in den Blick zu nehmen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. März zu sehen, am 7. April will die Künstlerin bei der Veranstaltung „Musik und Texte zur Passionszeit“ neben der musikalischen Reflexion Haydns zu den letzten sieben Worten ihre Gedanken und Gefühle noch einmal vertiefen.