Osnabrück/Lingen. Michael Crölle ist seit Januar Sprengmeister für die Region. In Lingen war er zum ersten Mal für eine Bombenräumung verantwortlich. Und die gestaltete sich komplizierter, als gehofft.

Michael Crölle arbeitet seit einem Jahr beim niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst und hat schon an einigen Bombenräumungen mitgewirkt. Im Januar wurde er befördert und kümmert sich seitdem als verantwortlicher Sprengmeister um Sprengkörper im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück. Das Gebiet reicht vom Teutoburger Wald bis zu den ostfriesischen Inseln. Der am vergangenen Donnerstag in Lingen gefundene Blindgänger war sein erster Härtetest.

Herr Crölle, erst einmal ein doppelter Glückwunsch: zum neuen Job und zur ersten gemeisterten Bewährungsprobe!

Vielen Dank!

Wie fühlte sich der erste große Einsatz als verantwortlicher Sprengmeister an?

Zunächst begann das für mich als ganz normaler Einsatz. Als ich allerdings sah, dass die Bombe einen gefährlichen Langzeitzünder hat, der im Prinzip jederzeit hochgehen kann, ging mir kurz die Pumpe. Den Zustand des Zünders konnte ich nicht erkennen, aber ab da war das für uns eine Situation akuter Lebensgefahr. Ich musste funktionieren und schnelle Entscheidungen treffen: Im Umkreis von 100 Metern musste direkt alles evakuiert werden. Das waren Straßen, Fußwege und ein-bis zwei Gebäude.

Hat das reibungslos geklappt?

Meine Entscheidungen finde ich auch rückblickend noch richtig. Ich hatte moralische Unterstützung durch den Hannoveraner Sprengmeister Jürgen Koppelmeyer. Der hat mir meinen ersten Blick auf die Bombe bestätigt: Bei einem Langzeitzünder gibt es wirklich keine Alternative zur direkten Räumung. Wir müssen in erster Linie verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen. Da waren uns neugierige Passanten ein Dorn im Auge. Teilweise musste uns die Polizei unterstützen und eingreifen, um die Leute aus dem Gefahrenbereich zu verbannen.

Im großen Umkreis sollte bis 18 Uhr evakuiert sein. Wie nervenaufreibend war es für Sie, dass sich Bürger nicht an die Vorgaben hielten und länger im Räumungsbereich ausharrten?



Der Zeitplan kam von der Stadt Lingen als Gefahrenabwehrbehörde. Wir hatten, ehrlich gesagt, genug damit zu tun, Vorkehrungen für die Sprengung zu treffen, so dass wir uns mit dem Fortschreiten der Evakuierung erst gar nicht befassen konnten. Sobald klar war, dass es sich um einen Langzeitzünder handelte, wussten wir, dass wir nicht entschärfen können, sondern sprengen müssen. Ich habe einen Wahlspruch für den Job: Es gibt mutige und es gibt alte Feuerwerker. Ich möchte zu den alten Feuerwerkern gehören.

Zur Sache Blindgänger mit Langzeitzündern Bei dem in Lingen entdeckten Blindgänger handelte es sich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die mit einem chemischen Langzeitzünder ausgestattet war. Diese Zünder befinden sich aufgrund von Alterungsprozessen heute in einem äußerst gefährlichen Zustand. In Göttingen explodierte im Juni 2010 ein Blindgänger dieser Art und tötete drei Sprengstoffspezialisten des niedersächsischen KBD. Die Bombe detonierte eine Stunde, bevor die Entschärfung beginnen sollte. Seit Göttingen gelten noch strengere Vorschriften für die Arbeit mit Blindgängern. Jene mit Langzeitzündern dürfen nicht mehr transportiert, sondern müssen an Ort und Stelle entschärft oder gesprengt werden. Kleinste Erschütterungen können sie zur Explosion bringen. (meba)

Wie alt sind Sie jetzt?



28. (lacht) Im Ernst: Ich bin 48 Jahre alt.

Was mussten Sie an Vorbereitungen treffen?

Wir mussten vier Wassersäcke anfordern, die den Splitterflug und die Druckwelle abfangen. 24.500 Liter Wasser passen in einen Sack. Bei einem Langzeitzünder gehen wir nicht mehr in den Boden, um Gräben zu buddeln, die die Druckwelle abfedern könnten. Jede Erschütterung könnte das Ding hochjagen. Um die Wassersäcke hat sich das Technische Hilfswerk gekümmert. Wir hatten generell eine tolle Unterstützung in Lingen. 500 Leute haben angepackt, viele Ehrenamtliche waren darunter. Allein, dass es geklappt hat, drei Altenheime mit vielen Liegendtransporten zu evakuieren, war eine starke Leistung in der Kürze der Zeit.

Wer hat den Sprengsatz am Blindgänger angebracht?



Das muss ich als verantwortlicher Sprengmeister schon selbst machen. Da kann ich ja nicht einen aus dem Team schicken, weil ich selbst Schiss habe. (lacht wieder) Aber das ist der Moment, an dem man noch mal direkt an die Bombe heran muss. Ich musste die Schlagladung anbringen, die sich danach aus sicherer Entfernung zünden lässt. Natürlich erst, wenn wirklich Sicherheit im Evakuierungsgebiet herrscht. Das heißt, wenn definitiv alle Menschen raus sind.

Ist das Anbringen der Ladung der gefährlichste Moment?

Nein, gefährlich ist es immer – und zwar für jeden, der sich im Umfeld der Bombe aufhält. Man weiß einfach nicht, in welchem Zustand der vorgespannte Schlagbolzen des Zünders ist.

Und haben Sie auch selbst das Knöpfchen gedrückt?

Ja, das Zünden ist dann auch mein Job. Mein Team und ich sind dabei näher dran als der Evakuierungsradius von 1000 Metern. Da ist schon enorm, was sich bei so einer Explosion für ein Druck entfaltet.

Leider sind dabei Sachschäden an Geschäften entstanden.

Ja, das hat mich gewurmt. Am wichtigsten ist, dass es keine Verletzten gab. Aber am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, wenn gar nichts passiert wäre. Wir haben die Druckwelle extra in die andere Richtung gelenkt, aber selbst der Restdruck hat gereicht, um Scheiben bersten zu lassen. Wir standen da ganz in der Nähe. Das Geräusch war erschreckend. Es handelte sich um sehr großflächige Fensterfronten. Die schwingen bei einer druckvollen Explosion leider noch mehr und gehen dann zu Bruch.

Haben Sie ein Ritual vor einer Entschärfung oder Sprengung?



Ich bin nicht abergläubisch, aber auf eines achte ich tatsächlich immer: Dass ich meinen Feuerwerker-Taler mit der Heiligen Barbara dabei habe. (Schutzpatronin der Feuerwerker, Anm. d. Red.) Den habe ich schon in Bundeswehrzeiten geschenkt bekommen. Meine Kollegen haben zu Weihnachten auch alle einen von mir bekommen. Das ist einfach ein klasse Team.

Gibt es jemanden, bei dem Sie sich direkt melden müssen, wenn alles glatt gegangen ist?

Meiner zukünftigen Frau schreibe ich direkt. „Alles ok“ oder „ich komme nach Hause“. Meine Mutti will verständlicherweise auch, dass ich mich schnell melde.