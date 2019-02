Lingen. „Moin!“ begrüßt die Verkäuferin ihre Kunden in der Bäckerei Wintering am Treffpunkt in Lingen-Biene. Emsländisch-bodenständig geht sie mit Kunden und Kolleginnen um. Wären da nicht ihre dunkle Hautfarbe und das Kopftuch, das Malika Ouhbout trägt, man käme nicht auf die Idee, dass sie keine Ur-Emsländerin sein könnte.

Familie Ouhbout stammt aus Marokko. Malikas Vater hat auf Bohrinseln gearbeitet, bis er von der Deutschen Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft (heute Neptune) in Lingen übernommen worden ist. Ihre Mutter und ihre drei älteren Geschwister hat er nach Deutschland geholt. 1978 kam Malika auf die Welt, 1980 ihr jüngerer Bruder.

Serie "Blick von außen" Als „sturmfest und erdverwachsen“ besingen sich die Bewohner unseres Bundeslandes im Niedersachsenlied selbst. Eine Selbsteinschätzung, die man sicherlich auch für die Menschen im südlichen Emsland gelten lassen kann. Doch haben Lingen und die Gemeinden im Altkreis in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Wandel vollzogen. Ein Grund für diesen sind die Menschen, die hierher kamen – ob als Arbeiter, Wissenschaftler, Flüchtling oder Rückkehrer nach Jahren an anderen Orten. Mit diesen Menschen wollen wir in unserer neuen Serie „Blick von außen“ sprechen: Wie haben sie sich im südlichen Emsland eingefunden? Was finden sie gut? Woran mussten sie sich gewöhnen? Auch: Was finden sie woanders besser? Viele Blicke sollen es werden, aus vielen Perspektiven – und sie sollen beitragen, einander besser zu verstehen.





Wenn sie über ihren Vater redet, spricht viel Liebe und Respekt aus den Worten von Malika Ouhbout. „Mein Vater stammt aus armen Verhältnissen und war früher Analphabet. Ich bin stolz auf ihn, denn wie er den Weg für uns hier gelegt hat, natürlich mit Gottes Hilfe“, wie die gläubige Muslima einfügt, „ist bewundernswert. Geradlinigkeit und Ehrlichkeit, das waren sehr wichtige Werte für meinen Vater.“ Sie schildert das mit Tränen in den Augen, denn ihr Vater ist im vergangenen Jahr verstorben. „Viele Kunden sprechen mich auf meinen Vater an: Ihr Vater war ein toller Typ.“ Das verpflichtet. "In Dalum waren wir damals quasi die einzigen Ausländer", erzählt sie, lacht und ergänzt:





Wir Ouhbouts sind in Geeste und Dalum bekannt wie Müller, Meier und Schmitz.





Malika lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Derbe Sprüche oder peinliche Situationen nimmt sie gelassen hin. So erinnert sie sich an eine Begebenheit in einer Apotheke, in der sie ein Antibiotikum für ihre Kinder kaufen musste. Der Apotheker sprach sie in übertrieben deutlichem, aber abgehacktem „Ausländer-Deutsch“ an und zeigte mit den Händen die Anwendung des Medikaments an: „Da rein! Wasser drauf! Mischen!“ Sie blieb cool, antwortete nicht unfreundlich: „Danke, Sie meinen es gut, aber ich beherrsche die deutsche Sprache sehr gut.“ Der Apotheker sei puterrot geworden, erzählt sie lachend, aber da er es nicht böse gemeint habe, hat sie es nicht übel genommen.

Böse wird sie, wenn sie merkt, dass sie in Geschäften schlechter behandelt wird als andere Kunden, weil sie „Ausländerin“ ist. Da werde sie auch schon mal sehr deutlich.Eine Verkäuferin wollte sie einmal mit „Wir sind hier nicht bei ,Wünsch dir was', und jetzt geh zur Seite“ abkanzeln, was sich Ouhbout nicht bieten ließ. Sie sagt:







Manche Leute überschreiten Grenzen, weil sie vielleicht denken, dass ich mich sprachlich nicht wehren kann.





„Blöde Situationen erlebe ich tendenziell eher in Städten. In Biene, Dalum oder Geeste fühle ich mich nicht fremd. Hier stehen alle hinter mir: Kolleginnen, Chefs, die Kunden“, unterstreicht sie.



Malika Ouhbout weiß genau, was sie will. Den Gedanken, ihr Mann zwinge sie dazu, Kopftuch zu tragen, findet sie absurd:







Dafür habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, aus religiöser Überzeugung. Mein Mann redet mir da nicht rein.





Genauso wenig rede ihr Mann ihr in ihre beruflichen Entscheidungen hinein. Vor ein paar Jahren arbeitete sie für ein halbes Jahr bei einem Discounter an der Kasse. Die Arbeit sei gut bezahlt gewesen, aber sie habe den Verkauf von Alkohol nicht ertragen. Als gläubige Muslima ist sie davon überzeugt, dass Alkohol schlecht für den Menschen ist. „Und da kamen oft schon zu Beginn des Öffnungszeiten Alkoholiker und haben sich ihren Schnaps geholt. Ich wollte das irgendwann einfach nicht mehr.“

Und so ist sie zurück zu „ihrer Familie“ Wintering gegangen, bei der sie mit der kurzen Unterbrechung seit 2002 arbeitet. „Meine Gläubigkeit wird hier respektiert. Das Kopftuch ist nie von jemandem in Frage gestellt worden, und wenn ein Gast Alkohol bestellt, übernimmt eine Kollegin die Bestellung", erzählt sie.

Überzeugte Emsländerin und Deutsche



Was Malika Ouhbout auch tut, tut sie aus Überzeugung. So ist sie auch vollkommen überzeugt vom Emsland als Heimat und von Deutschland als Staat. "Deutschland ist der geradlinigste Staat schlechthin. Früher oder später bekommst du hier dein Recht", sagt sie. Für Menschen, die sich hier daneben benehmen, hat sie kein Verständnis:





Wenn Leute hier ins Land kommen und ihnen wird geholfen, wie kann man dann etwas Schlechtes tun?





Mit Schaudern erinnert sie sich an einen jungen Marokkaner, der aus dem Lookentor abgeführt wurde, weil er geklaut hatte. „Da hab ich mich geschämt“, bekennt sie.

Besuch in Marokko

In Marokko sei sie übrigens auch Ausländerin, weiß sie aus Erfahrung. „Mein Arabisch hat Akzent. Mein Schwager sagt immer, ich soll nicht reden auf dem Markt, sonst müsse ich mehr bezahlen“, erzählt sie mit Schmunzeln. Das in Marokko übliche Feilschen liege ihr aber nicht. Und wie wäre das, wenn Kunden am Backtresen über den Preis der Brötchen feilschen würden? Sie lacht:



Unvorstellbar!