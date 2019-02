Hannover. In einer Feierstunde im Alten Rathaus von Hannover ist Heiner Pott als Verbandsdirektor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) Niedersachsen Bremen verabschiedet worden.

Der Lingener Heiner Pott war in der Zeit von 2000 bis 2010 Oberbürgermeister in Lingen. Es folgte ab April 2010 eine Tätigkeit als Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, wo er bis 2013 blieb, ehe er in den Vorstand des vdw wechselte.

Mit Medaille geehrt

Laut Mitteilung des Verbands sagte Pott vor 130 Gästen, der Abschied von der Wohnungswirtschaft falle ihm nach fast sechsjähriger Tätigkeit sehr schwer. Der niedersächsische Bauminister Olaf Lies lobte den scheidenden vdw-Chef als „Motor für die Kehrtwende der Wohnungspolitik im Land“. Sein Bremer Amtskollege Dr. Joachim Lohse hob „die stets konstruktive Zusammenarbeit“ mit dem Verband unter der Regie von Heiner Pott hervor. GdW-Präsident Axel Gedaschko überreichte dem Verbandsdirektor unter großem Applaus die „Ehrenmedaille in Gold der deutschen Wohnungswirtschaft“ und betonte, dass es an dieser Auszeichnung „nicht den leisesten Zweifel gegeben hat“.

GdW-Präsident Gedaschko hatte aber nicht nur die Goldmedaille im Gepäck, sondern auch viele Erinnerungen an die besondere, oft konfliktentschärfende Rolle, die Heiner Pott in den GdW-Gremien innehatte. Wenn es dort hoch herging, sei es stets der vdw-Verbandsdirektor gewesen, der am Ende wieder die Fäden zusammengeknüpft habe, sagte Gedaschko.

Spenden für Entwicklungshilfe

Heiner Pott dankte in seiner Abschlussrede natürlich vor allem seiner Frau, die ihm in all den Jahren stets den Rücken gestärkt habe. Sein Dank ging aber auch an die Mitarbeiter im vdw, die Mitgliedsunternehmen und die Verbandsgremien. Pott hob zudem das vertrauensvolle Miteinander mit Politik und Verwaltung sowie den vielen Interessengruppen hervor, mit denen der Verband im Bündnis und darüber hinaus eng kooperiert. Seinem Nachfolger, der in den kommenden Wochen bestimmt werden soll, übergebe er einen „intakten Verband“, der für die vielen anstehenden Aufgaben gut gerüstet sei. Mit Blick auf seinen Ruhestand kündigte Pott an, sich ehrenamtlich für die DESWOS engagieren zu wollen , ein gemeinnütziger und privater Verein, der Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen leistet. Aus Anlass seiner Verabschiedung hatte er die Gäste gebeten, für das vdw-Patenschaftsprojekt in Nicaragua zu spenden – und 12.665 Euro sind auf diesem Weg zusammengekommen. Am Ende seiner Rede gab es von den Gästen stehenden Beifall.

Nachfolger kommt später

Heiner Pott wird den vdw noch einige Wochen führen, bis die Nachfolge geregelt ist. Der designierte neue Verbandsdirektor Dirk Gerstle, der sein Amt eigentlich am 1. März antreten sollte, hatte dem vdw Anfang des Jahres überraschend aus persönlichen Gründen abgesagt.