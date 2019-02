Lingen. 75 Einsätze mehr als im Jahr zuvor hat die Ortsfeuerwehr Lingen 2018 absolviert. Das hat Ortsbrandmeister Thomas Schmidt bei seinem Jahresbericht während der Jahresdienstversammlung mitgeteilt.

Die Mitglieder der Einsatzabteilung mussten zu 360 Einsätzen ausrücken, eine Steigerung von 26 Prozent gegenüber 2017. Zu 72 Alarmierung durch Brandmeldeanlagen wurde die Wehr gerufen. Die Kameraden mussten dabei allerdings 67 Fehlalarme registrieren - sehr ärgerlich sei dies, meint Schmidt und ergänzt:

Dieses ist nach wie vor eindeutig zu viel





Sehr oft müsse der Arbeitsplatz verlassen werden und es entstünden zusätzliche Kosten für den Verdienstausfall. „Die Einsätze in diesen Fällen in Rechnung zu stellen, ist schon der richtige Weg, aber vielleicht muss die Höhe der Summe überdacht und merklich erhöht werden“, so der Ortsbrandmeister.

Als billiger Schlüsseldienst missbraucht

Auch das zweite Problem „Person hinter verschlossener Tür" bestehe weiterhin. 32-mal war das das Einsatzstichwort. „Wenn wir manchmal als billiger Schlüsseldienst missbraucht werden ist das nicht zu akzeptieren", erläuterte Schmidt verärgert. Das gleiche gelte auch für 4 Einsätze beim Aufzug am Lingener Bahnhof.





„Zu 11 Großbränden mussten wir ausrücken“, so der Ortsbrandmeister weiter. Industrie-, Dachstuhl- sowie Haus- und Zimmerbrände forderten die Einsatzkräfte. Zur nachbarschaftlichen Löschhilfe beim Moorbrand in Meppen und sowie dem Großbrand in Wettrup wurde die Wehr angefordert.

Die Zahl der Hilfeleistungen stieg von 156 auf 185 Anforderungen bei Sturmschäden, Verkehrsunfällen, Tierrettungen oder Ölspuren. Zu 39 Brandsicherheitswachen rückte die Wehr bei verschiedenen Veranstaltungen aus. 173 Kameraden leisteten dabei 665 Stunden. Dass es nicht mehr Wachen gab lag mit an dem ausgefallenen Abifestival.

12.615 Stunden im Einsatz

„An 45 Übungsabenden absolvierten insgesamt 1892 aktive Kameraden den wöchentlichen Ausbildungsdienst mit insgesamt 3790 Stunden“, so Schmidt weiter. 14 Lehrgänge wurden auf Kreisebene und an den Niedersächsischen Akademien für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) zur Fort- und Weiterbildung absolviert. Insgesamt wurden 12.615 Stunden Einsatz-, Übungs-, Wach- sowie Sonderdienste ehrenamtlich geleistet.

„Meinen Dank möchte ich an Rat und Verwaltung der Stadt Lingen, den Landkreis Emsland sowie an alle Hilfsorganisationen richten“, sagte Schmidt. Besonders bedankte sich der Ortsbrandmeister bei seinen Kameraden sowie deren Familien für den ehrenamtlichen Einsatz:

„Feuerwehr funktioniert nur als Team und mit einem kameradschaftlichen Miteinander“