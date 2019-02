Lingen. Die Errichtung von kommunalen Kitas am Kiesbergwald in Lingen, Maßnahmen an den katholischen Kitas St. Marien und Don Bosco sowie die Erweiterung der Kita "Haus des Kindes" und die Erweiterung der Kita St. Anna im alten Krankenhaus sind kürzlich im Jugendhilfeausschuss neben anderen Projekten vorgestellt worden.

Einzelheiten erläuterten Dezernentin Monika Schwegmann und Fachbereichsleiter Frank Botterschulte. Wie berichtet, will die Stadt in großem Umfang den Ausbau der Kitas vorantreiben. In der ehemaligen Tennishalle am Kiesbergwald sollen sechs eigenständige Krippeneinheiten mit jeweils einem Betreuungsraum, einem Intensiv- und Ausweichraum, einem Ruheraum sowie einem Sanitär- und Wickelbereich untergebracht werden können. Alle sechs Einheiten stellen eigenständige "Haus-in-Haus"-Lösungen in der überdachten Halle dar. Im Außenbereich ist eine großzügige, naturnahe und das Thema Wald aufgreifende Außenfläche vorgesehen. Denkbar ist auch die Verwirklichung eines Garten- und Gemüseanbauprojektes.

Aufgrund des hohen Bedarfs ist es nach Darstellung der Verwaltung darüber hinaus zwingend erforderlich, auf dem Gelände die Planungen für den Bau einer zweiten Kita zu forcieren. In diesem Gebäude sollen sowohl Kitagruppen als auch Regelgruppen beherbergt werden.

Einstimmig billigte der Ausschuss einen Betrag von 568.995 Euro für den Anbau von zwei Kindergartengruppen einschließlich Nebenräumem bei der Kirche St. Marien in Brögbern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 768.995 Euro. Überdies soll die Stadt laut Beschluss des Ausschusses die Sanierung des Außenspielbereiches mit 32.750 Euro unterstützen. Diese Maßnahme schlägt insgesamt mit 54.583 Euro zu Buche.



Die Kita war erst 2016 saniert und erweitert worden. Die heutige Entwicklung der Kinderzahlen und der Bedarf an Krippenplätzen erfordern aber laut Stadt den nochmaligen Ausbau, um zwei weitere Gruppen zu betreuen. Die 2017 eingerichtete Außengruppe im ehemaligen Rektorat der Schule soll in die Einrichtung integriert werden. Sollte der Bedarf an Krippenplätzen in Brögbern weiter steigen, ist die Stadt bereit, die Außengruppe in eigener Trägerschaft weiterzuführen.

Für die bauliche Erweiterung der katholischen Kita Bosco in Damaschke soll die Stadt nach dem Willen des Ausschusses einen Betrag von 246.660 Euro bei Gesamtkosten von 526.660 Euro bereitstellen. Die Einrichtung wird um eine Kindergartengruppe erweitert, damit ein bestehender Kindergartenraum in eine Krippengruppe umgewandelt werden kann und die beiden Krippengruppen dann unmittelbar zusammenliegend eine Einheit bilden können.

Auch in puncto Erweiterung der städtischen Kita Haus des Kindes um einen Mensabereich war das Votum des Ausschusses einstimmig. Kostenpunkt: 321.600 Euro. Im Haus des Kindes werden derzeit 96 Kinder betreut, davon nehmen 72 am Mittagstisch teil. Für die Vorbereitung und Lagerung von Lebensmitteln steht derzeit ein Küchenbereich mit 11,5 Quadratmetern zur Verfügung. Einen Lager- oder Vorratsraum gibt es nicht. Die Kinder nehmen ihr Essen im 23 Quadratmeter großen Verbindungsbereich zum Außenspielgelände ein. Nach Darstellung der Stadt ist es fast nicht möglich, hier einen Mittagstisch für 72 Kinder zu organisieren. Um diesem Zustand Abhilfe zu verschaffen, ist eine 67 Quadratmeter große Mensa mit 45 Sitzplätzen geplant. Hier sollen künftig Krippenkinder und Kindergartenkinder zu zwei unterschiedlichen Zeiten in Ruhe ihr Essen einnehmen.

Anzeige Anzeige

Wie weiter im Ausschuss bekannt wurde, soll spätestens Ende 2019 die Kita St. Anna im alten Krankenhaus eine Krippengruppe eingerichtet sein. Derzeit werden die Gesamtkosten der Maßnahme ermittelt.