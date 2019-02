Im vorderen rechten Bereich des Baufeldes am Alten Hafen zur Straße hin war die Bombe entdeckt und kontrolliert gesprengt worden. Foto: Matthias Becker

Lingen. Bürger in Lingen, deren Eigentum durch die kontrollierte Sprengung der Bombe am Alten Hafen beschädigt worden ist, müssen nicht befürchten, auf den Kosten der Schäden sitzen zu bleiben. Warum das so ist, hat der Lingener Versicherungsmakler Thomas Diepenbrock am Montag in einem Gespräch mit der Redaktion erläutert.