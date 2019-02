Lingen. Einen fantastischen Abend mit Musik für Violoncello und Klavier haben zahlreiche Besucher in der Lingener Kunsthalle in der Reihe "Junge Virtuosen" erlebt.

„Wahnsinn!“ - mit diesem Ausruf begrüßte die Kunsthallendirektorin Meike Behm die unerwartet zahlreichen Besucher beim ersten Konzert aus der Reihe „Junge Virtuosen“ am vergangenen Sonntag. Inmitten der laufenden Ausstellungen mit teilweise raumgreifenden Arbeiten von Lisa Seebach war es tatsächlich für die Leute der Kunsthalle eine Herausforderung, die über 150 Besucher so unterzubringen, dass weder der Kunstgenuss noch die mitunter recht fragilen Exponate gefährdet sind. Gleichwohl freute man sich über den großen Zuspruch zu einem fantastischen Abend mit Musik für Violoncello und Klavier.

Die Reihe „Junge Virtuosen“, konzipiert in enger Zusammenarbeit mit Gesellschaft zur Förderung Westfälischer Kulturarbeit (GWK) in Münster, brachte die junge Cellistin Simone Drescher in Lingens Kunsthalle.

Gemeinsam mit dem Pianisten Frank-Immo Zichner bot sie hier ein Konzert, das überaus begeisterte. Zichner ist Gründer des Kammermusikzentrums an der Berliner Universität der Künste. Fans der Emsbürener Musiktage erinnern sich gern an seine Auftritte dort als Korrepetitor.

In perfekter Abstimmung, klanglich wie musikalisch, eröffnete das Duo in seinem Programm vorzüglich mit der großartigen ersten Cellosonate e-Moll von Johannes Brahms. Und bereits bei den ersten Takten der herzerwärmend aus der Tiefe aufsteigenden Kantilene des klangschön gestrichenen Cellos war klar, dass dieses ein vorzügliches Konzert werden würde. Eine großartige Komposition war hier ergreifend interpretiert. Die Musiker verstanden es zudem, die sehr spezielle Akustik der Kunsthalle in vollendeter Balance sehr für sich zu nutzen.









Das wurde auch deutlich in dem Auszug aus der sechsten Suite für Violoncello allein von Johann Sebastian Bach. Eine beinahe meditative Ruhe ausstrahlend, ließ dieses Stück wohl niemanden unberührt. Simone Drescher entlockte ihrem Cello (Giovanni Baptista Grancino um 1700) hierin betörend schöne und einnehmende Klänge.

In seiner Wirkung überwältigend an diesem Abend stand „Spiegel im Spiegel“ von Arvo Pärt. Dieses in seiner reduzierten Gestalt so starke Stück ließ für das ganze Publikum scheinbar die Zeit anhalten. Besinnende Zeitlosigkeit wie im Inneren eines Eiskristalls, das war eine unglaublich tiefe Musikerfahrung; auch diese von Hörern geflissentlich mit „Wahnsinn!“ kommentiert.

Die hier entstandene so friedvolle Stimmung wurde allerdings überaus drastisch durchbrochen, als Simone Drescher im schrillen „Fortissimo marcatissomo“ des folgenden „Gramata cellam“ von Peteris Vasks, einen Gegenpol aufstellte, der größer beinahe nicht hätte sein können. Sehr speziell und avantgardistisch entfaltete sich aber auch dieses als ein großartiges Werk das aufhorchen ließ in diesem außerordentlich beglückenden Konzertabend.

Dafür einen großen Dank.