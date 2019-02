Lingen/Berlin. Vor einem Jahr stand Andrea Klemz mit zwei Bikini-Stoffen in ihrer Küche und probierte aus, ob sie Chlor und Salzwasser standhalten. Seit April hat sie in Lingen ein eigenes Geschäft, zwei Mitarbeiter, die mit ihr Bademode produzieren, und war gerade erst auf der Fashion Week in Berlin.

Andrea Klemz ist 37 Jahre alt. Aufgewachsen ist sie in Schwerin, doch 2004 verschlug es sie für ein Studium nach Lingen – und sie blieb. Sie ist eine Frau, sie liebt Mode, vor allem Bademode. Doch als sie in verschiedenen Läden stand und einen Bikini nach dem nächsten anprobierte, stieß sie an ihre Grenzen. Entweder das Oberteil passte, oder das Höschen. Beides zusammen? Fehlanzeige. (Weiterlesen: Vor 70 Jahren wurde der Bikini erfunden)

Ihre Geschäftsidee war geboren. Bis sie ein eigenes Geschäft eröffnen konnte, sollte allerdings noch etwas Zeit ins Land streichen. Klemz wandte sich an die Agentur für Arbeit. Zwar hatte sie ihre Geschäftsidee im Kopf, dennoch nahm sie das Angebot an, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Frauen und der Einstieg in technische Berufe zu gehen. Es war ein Glücksfall, denn gerade als sie dem Leiter der Veranstaltung von ihrer Idee berichtete und sagte, dass sie dafür auch Schneiderinnen benötigte, hörte sie eine Stimme von hinten. "Ich bin Schneiderin", sagte Frauke Senker.



Brainstorming in Cafés

Aus dem ersten Kennenlernen entwickelte sich schnell eine Freundschaft und sogar eine Geschäftsbeziehung. Nun fehlte nur noch eine Modedesignerin, doch die war dann nach kurzer Zeit mit Nele Schnieders gefunden. Das Frauentrio war komplett. Sie schneiderten zusammen Bikinis und Badeanzüge, informierten sich über die Stoffe und testeten sie. Jeder für sich in den eigenen vier Wänden, Geschäftsräume gab es schließlich noch nicht. Sie telefonierten und tauschten die Ergebnisse beim Kaffee in Bäckereien aus. Im Sommer war es dann soweit. Andrea Klemz hatte die passenden Geschäftsräume gefunden. An der Meppener Straße, gegenüber des Rewe, eröffnete sie im August ihr Geschäft "Eva meets June"

Eva, aus der biblischen Erzählung im Buch Genesis, stellt nach Ansicht der 37-Jährigen das Sinnbild einer Frau dar. June, das englische Wort für Juni, steht für die heißen Monate im Jahr. Außerdem, so Klemz, ist June auch eine Ableitung der römischen Göttin Juno, die die Göttin der Geburt, der Ehe und Fürsorge ist. Der Großteil der Kundschaft ist weiblich. "Sie haben mehr Probleme, die Bademode zu finden, die auch wirklich passt." An der Meppener Straße soll Abhilfe geschaffen werden. Es finden Farbberatungen statt, bevor die Körpermaße genommen und die Stoffe ausgesucht werden. Bis ein Badeanzug fertig ist, kann es mehrere Wochen dauern, mehrere Anproben finden statt. Der Zeitaufwand hat seinen Preis: 200 Euro und aufwärts kosten die Einzelstücke.



Jeder Bikini ist ein Unikat

Jeder Bikini soll die Persönlichkeit des Trägers auszeichnen. Sei es mit Muscheln, Perlen, Glitzerstoff oder ausgefallenen Schnitten. Ein Geschäft dieser Art fehlte bisher in dieser Region, fand auch Dagmar Lühn von der Agentur Together Partners, die jedes Jahr auf der Fashion Week in Berlin mit einer sogenannten Beauty2Go Lounge vertreten sind, in der sich Prominente stylen und verwöhnen lassen sowie neue Produkte ausprobieren. Lühn fragte Klemz Ende Dezember, ob sie genau dort ihre Bikini-Mode vom 15. bis 16. Januar 2019 vorstellen wollte. Sie sagte zu, doch: "Das war eine riesige Herausforderung für uns als Start-Up-Unternehmen." Das Trio legte Nachtschichten ein. Innerhalb von zwei Wochen mussten die drei Frauen die Auswahl an Bademode vergrößern, dann ging es nach Berlin.

In den zwei Tagen lernten die Frauen zahlreiche Prominente kennen. Angefangen von Model und Autorin Ariane Sommer, über Schauspieler Hardy Krüger junior bis hin zu Schauspielerin Susan Sideropoulos oder die Lingenerin Merle Collet, die als Schauspielerin in Berlin lebt. (Weiterlesen: Von der Popcorn-Verkäuferin zur Hauptdarstellerin im ZDF)



Neue Aufträge ergattert

Auch Schauspielerin Xenia Seeberg schaute sich die Bikinis und Badeanzüge an und posierte kurzerhand für einen Fotografen mit einem von Klemz Stücken. Wie sich später herausstellte, wurde das Foto in der IN, einem Lifestyle-Magazin, abgedruckt. "Da hatten wir solch ein Glück", sagt Klemz. Es sei eine gute Plattform gewesen, sich präsentieren zu können, bekannter zu werden – und um neue Aufträge an Land zu ziehen. Die hat das Trio nun und reist deutschlandweit umher, um die Bademode aus Lingen an Mann oder Frau zu bringen.