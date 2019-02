Lingen. Den Deutschen Fernsehpreis 2019 für die beste Filmmusik hat die Komponistin Annette Focks erhalten. Damit gewinnt die gebürtige Lingenerin laut Mitteilung des WDR diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal nach 2005.

Während der Jubiläumsgala in Düsseldorf wurde der Preis von Moderatorin Barbara Schöneberger für die beste Filmmusik an die Komponistin Annette Focks übergeben. Die preisgekrönte Komponistin, die zu zahlreichen nationalen und internationalen Fernseh- und Kinoproduktion die Musik komponierte, erhielt den Deutschen Fernsehpreis damit zum zweiten Mal.

In der Begründung der Jury heißt es, Annette Focks schaffe mit ihrer Komposition für den Zweiteiler „Die Freibadclique“ von Friedemann Fromm den akustischen Kommentar zum Verlust der Unschuld. Im Film berühre ihre Musik mit einer Mischung aus Bedrohlichkeit und Melancholie. Die Jury weiter: „Der Film 'Die Freibadclique' begleitet eine Gruppe Heranwachsender durch die Schlussphase des Zweiten Weltkrieges. Die existenzielle Spannung der Story wird durch die behutsame Instrumentierung von Annette Focks’ Musik aufgenommen. Sanfte Orchesterflächen und elektronische Sounds treffen auf melancholische Trompetenmotive. Diese musikalische Melange verleiht der dramatischen Coming-of-Age-Geschichte eine tiefe Innerlichkeit.“

In ihrer Dankesrede spannte Focks den Bogen vom Thema des Films zur zeitgleichen Entschärfung einer Weltkriegsbombe in ihrer Heimatstadt. Einige ihrer Familienangehörigen waren unmittelbar von der Evakuierung betroffen. Über den Liveticker der Lingener Tagespost verfolgte sie parallel zur Preisverleihung die Lage in Lingen.

In den nächsten Wochen kommen drei neue Filme mit der Musik von Annette Focks in die Kinos: Sweethearts“ von Karoline Herfurth, „Rocca“ von Katja Benrath und „Ostwind 4 – Aris Ankunft“ von Theresa von Eltz.