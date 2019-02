Lingen. Beim Neujahrsempfang in Lingen hat Geschäftsführer Andreas Scheck eine weitere Optimierung der "Prozessstruktur" angekündigt, wenige Tage erfuhr die Belegschaft, was das unter anderem bedeutet: Neptune Energy will 50 Vollzeitstellen abbauen.

Vor rund einem Jahr hatte die Neptune Energy Group die Engie E&P Deutschland mit Hauptsitz in Lingen für 4,7 Milliarden Euro übernommen. Es war nicht die erste Umfirmierung im vergangenen Jahrzehnt: Vor Engie führte das Unternehmen, das auf die Erkundung und Förderung von Öl und Gas spezialisiert ist, die Namen GDF Suez (bis 2015) und Gaz de France (bis 2008). Zuvor prankten auf dem Firmenschildern an der Waldstraße die Namen Preussag Energie, Deilmann Erdöl und Erdgas sowie Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft.





Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt Neptune Energy eigenen Angaben zufolge derzeit in Deutschland, darunter viele Bohringenieure, Wirtschaftswissenschaftler und Sicherheitsexperten. Mehr als 200 Menschen arbeiten in Lingen, viele davon Spezialisten in Bereichen wie Geophysik, Geologie, Petrophysik und Lagerstättentechnik, aber auch Bohr-, Komplettierungs- und Fördertechnik. Von der Stadt an der Ems aus werden die Deutschlandaktivitäten gesteuert.







Begleitet wurden die Monate seit und rund um die Übernahme durch das britische Unternehmen Neptune Energy Group von Unsicherheit in der Belegschaft. Denn das Unternehmen ist stark abhängig vom Rohölpreis: Dieser erholte sich nach einem Tiefstand zu Beginn des Jahres 2016 (rund 30 Dollar pro Barrel) bis zur zweiten Jahreshälfte 2018 (rund 75 Euro), stürzte dann bis Ende 2018 wieder unter 50 Dollar. Auch wenn sich derzeit eine leichte Erholung zeigt: Von Werten wie noch 2014, als der Preis pro Barrel die 100-Dollar-Marke überschritt und Gaz de France als einer der größten Gewerbesteuerzahler der Stadt galt, ist er weit entfernt.

Auf diese Entwicklung nahm Neptune-Geschäftsführer Andreas Scheck nun Bezug, als er in einer Belegschaftsversammlung am 16. Januar und in einer Mitteilung im Intranet des Unternehmens am gleichen Tag Restrukturierungsmaßnahmen ankündigte. Diese waren demnach zwei Tage zuvor vom Aufsichtsrat der Neptune Energy Deutschland GmbH beschlossen worden. In der Intranet-Mitteilung wird Scheck wie folgt zitiert:



Anzeige Anzeige

Das Ziel ist es, in Zukunft als Unternehmen wieder wettbewerbsfähig, nachhaltig und krisenfest aufgestellt zu sein.





Scheck kündigte gegenüber den Mitarbeitern an, "die Belegschaftsstärke der Neptune Energy GmbH um 50 Vollzeitstellen in allen Bereichen des Unternehmens zu reduzieren". Der Schwerpunkt werde auf den Zentralfunktionen und den administrativen Funktionen liegen. In einem ersten Schritt solle der Personalabbau auf freiwilliger Basis geschehen. Die Details dieses "Freiwilligenprogramms" würden zunächst mit dem Betriebsrat beraten.

Neuer Eigentümer für Workoverbetrieb gesucht

Darüber hinaus wurde in der Belegschaftsversammlung angekündigt, dass sich Neptune Energy auf sein Kerngeschäft, die Aufsuchung und Förderung von Erdöl und Erdgas, konzentrieren will. Deshalb sei geplant, den Workoverbetrieb in Rühlermoor aus der bisherigen Unternehmensstruktur heraus zu trennen und in eine neue Eigentümerstruktur zu überführen. Der Workoverbetrieb im Rühlermoor ist spezialisiert auf die Reparatur von Bohrungen und bohrt auch neu im Feld Rühlermoor.





Auf Anfrage unserer Redaktion nannte Neptune Energy keine weiteren Details zum Stellenabbau und zum Herauslösen des Workoverbetriebs, bestätigte aber, dass es Pläne gebe, sich von Aktivitäten zu trennen, die man nicht dem Kerngeschäft zuordne. Überdies sei geplant, die Belegschaftsstärke von Neptune Energy Deutschland zu reduzieren. Diese kostensenkenden Maßnahmen sind laut der Stellungnahme eine "Reaktion auf das stark veränderte wirtschaftliche Umfeld der letzten Jahre sowie auf den signifikanten Rückgang der Produktion von Erdöl und Erdgas". Auf die Frage unserer Redaktion, ob die Stellen ausschließlich oder hauptsächlich in Lingen abgebaut werden, antwortete das Unternehmen nicht.

Arbeitsgruppe gebildet

Den Umstrukturierungsprozess bestätigte unserer Redaktion auch die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Neptune Energy, Gabriele Kathmann. Dazu sei eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der für Neptune zuständigen Gewerkschaft IG BCE gebildet worden, schreibt Kathmann auf Anfrage. In diesem sehr frühen Stadium seien nähere Informationen noch nicht möglich.