Lingen und die Bombe: Maßnahmen weiter verbessern

Aus dem Stephanus-Haus wurden am Donnerstagabend Hermann und Doris Kühlenborg in das Evakuierungszentrum an der Beckstraße gefahren. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Was gut gelaufen ist, noch besser machen: Das sollte die Lehre aus den getroffenen Maßnahmen im Zuge des Bombenfundes am Alten Hafen in Lingen sein.