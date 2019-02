Lingen. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef Lingen-Laxten plant in Zusammenarbeit mit der Stadt Lingen nahe der Kirche die Errichtung eines Krippenhauses und die Sanierung beziehungsweise Erweiterung der bisherigen Kita St. Josef

Das hat Dezernentin Monika Schwegmann kürzlich in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses mitgeteilt. Bislang besteht die Kíta aus fünf Gruppen für Jungen und Mädchen über drei Jahre. Krippenbetreuung für Kinder unter drei Jahre wird nicht angeboten.

Eine sechste Kitagruppe und vier Krippengruppen vorgesehen

Um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden, soll in der Kita im Rahmen der Erweiterung eine sechste Gruppe hinzukommen und im Jahr 2020 ein ebenerdiges Krippenhaus geschaffen werden. Eine Fläche auf dem rückwärtigen Gelände, die nicht mehr als Friedhof benötigt wird, ist für den Bau des Krippenhauses vorgesehen. In dem Haus sollen den Planungen zufolge vier Gruppen beherbergt werden. Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes ist auf den Weg gebracht worden. Wenn die endgültigen Pläne eines Architekturbüros und die Kostenaufstellung für das Krippenhaus vorliegen, sollen die politischen Gremien der Stadt über die kommunale Förderung des Krippenhauses entscheiden.

Mittagsversorgung derzeit nur eingeschränkt möglich

Das Gebäude der jetzigen Kita wurde Anfang der 80-er Jahre errichtet und ist nach Darstellung der Stadt in Teilen sanierungsbedürftig. Zudem entspreche der derzeitige Zuschnitt der Gruppen- und Nebenräume nicht mehr den Anforderungen an eine zukunftsweisende frühkindliche Pädagogik, betont die Verwaltung. Eine Mittagsversorgung sei in der viel zu kleinen Küche und wegen eines fehlenden Essraumes nur sehr eingeschränkt im Flurbereich möglich. Dies müsse aus pädagogischen Gründen und aus Gründen des Brandschutzes (Flur als Fluchtbereich) zwingend geändert werden.

"Zukunftsweisender Gesamtstandort"

Nach Ansicht der Verwaltung ergibt sich aus der Kombination beider Einrichtungen ein zukunftsweisender Gesamtstandort, der allen Betreuungswünschen der Eltern für Kinder bis sechs Jahre gerecht werden kann. Die Pläne für die Sanierung und Erweiterung der Kita werden gegenwärtig von einem Architekturbüro erstellt. Es ermittelt auch die Kosten. "Die Planungen bedürfen noch einer umfangreichen Abstimmung mit allen Beteiligten", hob Schwegmann hervor. Es müsse zudem geregelt werden, wo die Gruppen während der Bauphase betreut werden. Hier seien mehrere Möglichkeiten bis hin zur vorübergehenden Nutzung des neu erstellten Krippenhauses oder eine zeitweilige Unterbringung in anderen kirchlichen Gebäuden denkbar. Wann die Sanierung abgeschlossen sein soll, ist noch nicht bekannt.