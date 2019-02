Lingen. Erst die von Neptune Energy verbreitete positive Grundstimmung auf dem Neujahrsempfang in Lingen und nur wenige Tage später ein angekündigter Personalabbau: Etwas mehr Offenheit seitens der Geschäftsführung des Energieunternehmens wäre sicherlich besser gewesen.

Zwar hatte Neptune-Chef Andreas Scheck im klassischen Wirtschaftsvokabular von notwendigen Optimierungen in der Prozessstruktur gesprochen. Aber 50 Vollzeitstellen, die wegfallen sollen, hören sich da doch schon anders an. Wieviele es davon in Lingen sein werden, bleibt abzuwarten.

Unstrittig ist, dass das Unternehmen angesichts schwankender Rohölpreise schauen muss, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuell liegt der Preis bei knapp 63 Dollar pro Barrel (159 Liter), im Sommer 2017 waren es mal über 70 und es gab auch schon Zeiten, da fiel er unter 30 Dollar. Dass sich Neptune deshalb für schwierige Zeiten besser wappnen will, ist richtig. Um in die Gewinnzone zu kommen oder in dieser zu bleiben, ist eine "schlankere" Personalstruktur daher konsequent.

"Schlank" bedeutet hier aber nichts anderes als Jobverlust. Die Unternehmensführung ist deshalb gut beraten, alles dafür zu tun, um mit den Arbeitnehmervertretern eine möglichst sozialverträgliche Lösung auszuhandeln. Nicht nur, aber auch bei Neptune muss gelten: Die Belegschaft ist das wichtigste Kapital.