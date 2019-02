Lingen. Bei einem Brand in einem Stahlwerk inLingen am Samstagvormittag sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt worden.

Bei Lingen hat es am Samstagvormittag in einem Stahlwerk in der Niederdarmer Straße gebrannt. Laut Polizei geriet die Gummilauffläche eines Förderbandes, nahe des Brennofens in Brand. Das Band befördere Zusatzstoffe in den Brennofen, wo eine extreme Hitze herrsche. Durch das in Brand geratene Gummi entstand eine große Rauchentwicklung.









Bei dem Brand wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Während die Mitarbeiter der Firma bei ersten Löschversuchen leichte Rauchgsasverletzungen erlitten, zog sich der Feuerwehrmann Verbrennungen am Bein zu. der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzten ins Krankenhaus. Da weitere Atemschutzträger benötigt wurden, alarmierte die Leitstelle auch die Ortsfeuerwehr Lingen-Bramsche. Zudem wurde die Ortsfeuerwehr Holthausen angefordert, die eine Schlauchkomponente zum Einsatzort brachte. Auf diese Weise gelang es, den Brand von zwei Seiten zu löschen. Insgesamt waren zwölf Einsatzfahrzeuge und 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden am Förderband mehrere tausend Euro.Das Gebäude hat demnach keinen Schaden genommen.