Lingen. Bei einem Brand in einem Stahlwerk bei Lingen am Samstagvormittag sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt worden.

Bei Lingen hat es am Samstagvormittag in einem Stahlwerk in der Niederdarmer Straße gebrannt. Laut Polizei geriet die Gummilauffläche eines Förderbandes, nahe des Brennofens in Brand. Das Band befördere Zusatzstoffe in den Brennofen, wo eine extreme Hitze herrsche. Durch das in Brand geratene Gummi entstand eine große Rauchentwicklung.

Bei dem Brand wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Da eine Vielzahl von Atemschutzgeräten benötigt wurden, wurden neben der Feuerwehr Lingen Verstärkungen aus Bramsche und Holthausen zur Einsatzstelle gerufen, erklärte Feuerwehrsprecher Ralf Berndzen im Gespräch mit Nord--West-Media. Insgesamt seien zwölf Einsatzfahrzeuge und 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Zwei Mitarbeiter des Stahlwerks erlitten laut Berndzen bei einem ersten Löschversuch leichte Rauchgasvergiftungen. Beide wurde in das Lingener Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten zog sich auch ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden am Förderband mehrere tausend Euro.Das Gebäude hat demnach keinen Schaden genommen.