Lingen. Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone hat sich am Freitag als Leiter des Krisenstabes der Stadt zufrieden mit dem Ablauf der Maßnahmen rund um den Bombenfund am Alten Hafen gezeigt.

120 Zentimeter lang, 36 Zentimeter Durchmesser und 110 Kilogramm Sprengstoff: Diese nüchternen Zahlen zu einer amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatten am Donnerstagnachmittag bis in die Nacht hinein in Lingen für große Aufregung gesorgt. Der Blindgänger musste kontrolliert gesprengt werden.Der Sprengung, die um 23.52 in Teilen von Lingen Wände und Fenster erzittern ließ, war die Evakuierung eines Gebietes mit einem Kilometer Radius rund um den Fundort des Blindgängers am Alten Hafen vorausgegangen. Rund 8800 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Krisenstab vor Herausforderungen

. "Ich bin sehr froh und erleichtert, dass alles erfolgreich verlaufen ist", sagte Krone in einer Pressekonferenz am Freitag. Der Krisenstab, der am Donnerstag nach der Fundmeldung gegen 13 Uhr eingerichtet worden sei, habe vor großen Herausforderungen gestanden. "Im Evakuierungsgebiet befanden sich mehrere Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie das Krankenhaus und die JVA", erklärte Krone.

Rund 180 Krankentransporte

Weil das Krankenhaus und die JVA teilweise außerhalb des zu evakuierenden Bereichs gelegen hätten, sei es dort möglich gewesen, durch interne Verschiebungen die Betroffenen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Jedoch hätten viele Menschen aus den Pflegeeinrichtungen und auch Kranke aus ihren Wohnungen vom Sanitätsdienst zu einem der beiden Evakuierungszentren in den Berufsbildenden Schulen an der Beckstraße und der Friedensschule an der Kiesbergstraße transportiert werden müssen. Dies bestätigte auch eine Sprecherin der Polizei: "Es gab etwa 180 Krankentransporte, davon 80 liegende Patienten, 50 sitzende und rund 50 Rollstuhlfahrer."

900 Personen in Evakuierungszentren

Laut Krone wurden am Schluss der gegen 23.30 Uhr beendeten Evakuierungsmaßnahmen rund 900 Bürger in den beiden Zentren betreut. Die vielen Krankentransporte und Menschen, die ihre Wohnungen nicht hätten verlassen wollen, seien Ursache dafür gewesen, dass sich der Zeitpunkt der Bombensprengung immer weiter nach hinten verschoben habe. "Wir hatten mit einem früheren Zeitpunkt gerechnet", gab Krone zu.

Rund 550 Kräfte im Einsatz

Der Oberbürgermeister dankte ausdrücklich den rund 550 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften. Nach Polizeiangaben befanden sich darunter 114 Feuerwehrleute aus Lingen und benachbarten Kommunen, 60 Einsatzkräfte des THW aus Lingen, Meppen und Nordhorn, sowie 130 Ehrenamtliche des DRK, 40 Malteser und 30 Helfer der DLRG.





Der Verwaltungschef wies auf die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden, beispielsweise dem Wasser- und Schifffahrtsamt, der Bahn und der Flugsicherheit hin. So sei der Bahnverkehr in Lingen nach 20.04 eingestellt worden. "Mit diesem Zug konnten die Leute die Stadt noch verlassen, aber kein Reisender konnte mehr in Lingen aussteigen", erläuterte Krone. Nach der Sprengung hätten Kräfte des THW gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofs noch in der Nacht die gesamte beschädigte Fensterfront des gegenüber des Alten Hafens liegenden Einrichtungshauses BvL mit Holzplatten verkleidet. Ebenso seien Wohnhäuser im Bereich des Alten Hafens beschädigt worden.

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Zur Schadenshöhe und der Art der Regulierung konnte Krone am Freitag noch keine genauen Angaben machen. "Fragen sie mich in zwei bis drei Wochen noch einmal danach", sagte der Oberbürgermeister. Betroffene könnten ab Montag unter Tel. 0591 9144-795 Schäden bei der Stadt Lingen melden.