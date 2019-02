Dieses Video macht einen Tag nach der Blindgängersprengung in Lingen die Runde. Es zeigt aber eine andere Explosion. Screenshot: noz.de/Youtube, MrMARIOcod

Lingen. Eine Feuerwolke steigt über nächtlichem Panorama in die Luft, dann ertönt ein lauter Knall: Dieses Video macht einen Tag nach der Bombensprengung in Lingen die Runde. Es zeigt allerdings eine Explosion von 2012 – am anderen Ende von Deutschland.