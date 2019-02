Lingen. Im Zweiten Weltkrieg sind in Lingen zahlreiche Gebäude zerstört oder beschädigt sowie Menschen getötet oder verletzt worden. Besonders verheerend waren die zwei Bombenangriffe am 21. Februar sowie am 21. November 1944 – dabei wird auch der im Januar 2019 gefundene Blindgänger abgeworfen worden sein.

So überflogen am Montag, 21. Februar, in den Mittagsstunden britische und amerikanische Flugzeuge unter Jagdschutz die Stadt Lingen und warfen dabei zahlreiche Sprengbomben ab. Diese richteten vor allem in den Wohngebieten schwere Schäden an. Nach den Angaben des Stadtarchivs starben bei diesem Angriff insgesamt 42 Personen, 38 wurden schwer und 80 weitere leicht verwundet. Unter den Opfern befand sich auch der frühere Bürgermeister der Stadt Johannes Meyer.





An den Angriff erinnert sich heute noch der ehemalige Rektor der Franziskus-Demann-Schule in Freren und heutige Ehrenbürger der Stadt, Bernhard Fritze. Ein Blindgänger zerstörte an diesem Tag sein Elternhaus an der Johannes-Meyer-Straße. "Die Fünf-Zentner-Bombe schlug durch das Dachgeschoss bis in den Keller, in den meine Eltern, meine Schwester Mechthild und mein schwer verwundeter Bruder Josef geflohen waren." Sein Bruder hat den Angriff nicht überlebt, er starb durch die starke Druckwelle. Die Familie musste anschließend in der Neuen Straße 12 eine Ersatzwohnung beziehen.





Am darauf folgenden Samstag gedachte man der Toten auch bei einer öffentlichen Trauerfeier auf der Wilhelmshöhe, an der auch Vertreter der Wehrmacht, der NSDAP und des Deutschen Roten Kreuzes teilnahmen. Nach einer Trauerrede des NSDAP-Kreisleiters Walter Brummerloh wurde gemeinsam das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied gesungen.





Der zweite Angriff traf Lingen am 21. November. „Die Sirenen gingen erst dreimal, das bedeutete Voralarm“, erinnerte sich die damals 15-jährige Margarete Meschke 2014 in einem Gespräch mit unserer Redaktion an den Tag des zweiten schweren Bombenangriffs. Darauf folgten sechs weitere Sirenentöne, was bedeutete, dass die Flugzeuge Kurs auf Lingen genommen hatten. Mindestens 23 Menschen kamen dabei nach den Angaben des Stadtarchivs ums Leben, darunter ganze Familien. Die Trauerfeier fand am darauffolgenden Sonntag statt. Vor den öffentlich ausgestellten Särgen legte Brummerloh einen Kranz nieder und sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Danach wurden die Särge auf die beiden Friedhöfe der Stadt geleitet.





Insgesamt wurden in Lingen während des Zweiten Weltkriegs mehr als hundert Häuser zerstört, zahlreiche weitere wurden beschädigt. 104 Zivilisten sind dabei ums Leben gekommen.