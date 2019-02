Lingen . Seit mehr als 30 Jahren gibt es auf dem Lingener Weihnachtsmarkt einen Stand der katholischen Kirchengemeinden und Verbände. Der Erlös von 9 000 Euro wurde jetzt, wie auch in den Vorjahren, für soziale Zwecke gespendet.

Im Pfarrzentrum Maria Königin trafen sich Abordnungen der KFD, Kolping, KAB, dem Lingener Mal Treff sowie den einzelnen Kirchengemeinden zur Scheckübergabe. „Ich bin stolz, was auch im letzten Jahr wieder ehrenamtlich geleistet wurde“, sagte Dekanatsreferent Holger Berntzen. Für die Vorbereitung und Durchführung war die Pfarreiengemeinschaft Maria Königin und St. Marien Biene verantwortlich.

„Der Stand war, trotz des teilweise schlechten Wetter, immer gut besucht“, freute sich Sabine Röhlmann von der KFD Maria Königin. Mancher Besucher habe zusätzlich für den guten Zweck gespendet. Selbstgebackene Plätzchen, Hörnchen, Stuten, Spritzgebäck und weitere Leckereien wurden angeboten. Ein Renner war auch die selbst hergestellte Marmelade. Bei heißen Getränken wie Glühwein, Kaffee, Tee und Kakao war der Verkaufsstand aber auch ein Treffpunkt für viele gute Gespräche.

Unterstützung auch für das Hospiz St. Veronika

Einen Scheck über 4 500 Euro erhielt das Hospiz St. Veronika in Thuine. Dessen Leiterin Anke Robbe stellte die Arbeit des Hospizes vor. „Wir werden das Geld dafür nutzen, um an unserem Balkon einen Windschutz anzubauen, damit sich unsere Gäste auch bei nicht so schönem Wetter draußen aufhalten können“, sagte Robbe.

Über 2 250 Euro freuten sich Edeltraut Graeßner und Maria Dühnen von der Tafel Lingen. Sie stellten die vielfältige Arbeit vor. Auf die Frage, wofür das Geld eingesetzt werden soll, sagten sie: „Wir brauchen dringend einen leistungsfähigen Kopierer für unsere vielen administrativen Arbeiten“. Weitere 2 250 Euro erhielt die Aidshilfe Emsland. Deren Vorsitzende Anna Matern-Band sowie Juli Heile und Heiner Rehnen informierten über die vielfältige Arbeit ihrer Organisation. „Wir werden unseren Klienten die Möglichkeit geben, einmal einen Tag rauszukommen und die täglichen Sorgen zu vergessen“, sagte Matern-Band. Als Dankeschön erhielt jeder Teilnehmer einen kleinen Teddybären.