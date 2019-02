Lingen Die neue Polizeichefin des Emslandes und der Grafschaft Bentheim hat am heutigen Freitag offiziell ihre Arbeit aufgenommen.

Nicola Simon hat damit die Nachfolge von Karl-Heinz Brüggemann übernommen, der die Inspektion seit 2004 geleitet hatte.

Die 50-jährige Polizeidirektorin begann ihre Laufbahn im April 1987 mit der Ausbildung zur Polizeihauptwachtmeisterin in Hannoversch Münden. Zehn Jahre später startete sie zunächst mit dem Studium zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, bevor sie 2006 erneut mit einer Aufstiegsausbildung begann, diesmal in den höheren Dienst. Es folgten Verwendungen als Leiterin Einsatz bei der Polizeiinspektion Verden, als Kommissariatsleiterin in Weye sowie als Verkehrsreferentin und vertretende Referatsleiterin im Innenministerium.

„Mein Dank gilt vor allem meinem Vorgänger Karl-Heinz Brüggemann“, so Nicola Simon. Er habe über viele Jahr großartige Arbeit geleistet, die Polizei in beiden Landkreisen nachhaltig zukunftsfähig gemacht und ihr ein tadellos bestelltes Feld hinterlassen. Brüggemann war im Juni 2018 nach 14 Jahren an der Spitze der 700-Mann-Behörde überraschend abberufen und mit einem neuen Landesprojekt betraut worden. Er soll vom Homeoffice aus untersuchen, wie sich die Herausforderungen der Digitalisierung auf die Polizeiarbeit auswirken.

Der Personalrat der Polizeiinspektion hatte „großes Bedauern und Unverständnis über diesen Schritt“ geäußert.

Nicola Simon dankte auch ausdrücklich Kriminaldirektor Heinz Defayay, der die Inspektion in den vergangenen Monaten kommissarisch geleitet und die Geschäfte weitergeführt habe. Er ermöglichte ihr die Übernahme einer gut aufgestellten und funktionierenden Inspektion.