Lingen. Die Matthias-Claudius-Schule in Lingen hat ihren Teamplayer verabschiedet: Udo Kösters wechselt als Schulleiter an die Friedensschule in Lingen.

„Udo Kösters, unser Rektor an der Birkenallee, ja so stimmen wir alle ein – mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein wirst du in unseren Herzen sein“: Mit einem – na klar – Fußballsong, vielen bunten Tulpen und einem imponierend langen Spalier verabschiedeten die rund 170 Kinder der Matthias-Claudius-Schule (MCS) in Lingen „ihren“ langjährigen Schulleiter Udo Kösters, der zwar die Schule, aber nicht seinen Beruf wechselt. Der 53-jährige Pädagoge übernimmt auf eigenen Wunsch ab sofort die Leitung der Friedensschule in Lingen. Neue Schulleiterin der Matthias-Claudius-Schule ist die 36-jährige Katharina Monetova.

Zusammenspiel von Schülern, Lehrern und Eltern

Udo Kösters ist leidenschaftlicher Fußballer und, wie eine langjährige Kollegin sagt, versteht sich als Teamplayer im Zusammenspiel von Schülern, Lehrern und Eltern. Über mehr als 13 Jahre war Udo Kösters Teil eines starken MCS-Teams. In die Zeit seiner Schulleitertätigkeit fielen viele wesentliche Ereignisse, beispielsweise die Übernahme eines Gebäudeteils der ehemaligen Wilhelm-Berning-Schule, die Gründung von Kooperationen mit dem Hort Trinitatis und der Mosaik-Schule am Standort Birkenallee, die Einführung der offenen Ganztagsschule, die energetische Sanierung des Hauptgebäudes sowie die Gründung des Schulverbunds Lingen III, die Schulinspektion, der Neubau einer Zweifeldsporthalle, die Einführung der inklusiven Schule und die konzeptionelle Ausrichtung der Matthias-Claudius-Schule.

Auch Neuntklässler erweisen Udo Kösters die Ehre

In die ehrenvoll von Udo Kösters Abschied nehmende Schulgemeinschaft hatten sich auch einige Neuntklässler als ehemalige MCS-Schüler eingereiht, die schon aus einer guten Tradition heraus ihrem einstigen Schulleiter stets die Zeugnisse vorlegen. „Du darfst nicht gehen, Herr Kösters!“, appelliert der kleine Simon und Udo Kösters tröstet ihn, dass er ja an der Friedensschule immer seinen großen Bruder Julian treffen werde. Vor der Übernahme der MCS-Leitung im August 2005 hat der 53-jährige Pädagoge bereits an weiterführenden Schulen unterrichtet, jetzt kehrt er zu seinen Wurzeln zurück. Auf seine neue Herausforderung an der Friedensschule freut er sich. Udo Kösters sagt: „Jetzt ist noch die Zeit, in der ich Schule gestalten kann.“