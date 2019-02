Bombenfund in Lingen: Krone dankt allen Rettungskräften CC-Editor öffnen

Aus dem Stephanushaus in Lingen wurden Hermann und Doris Kühlenborg, links Sohn Hermann jun., ins Evakuierungszentrum an der BBS am Schwarzen Weg gebracht. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone hat in der Nacht zu Freitag allen Einsatzkräften gedankt, die im Rahmen der Bombenentschärfung am Alten Hafen in Lingen eine hervorragende Arbeit geleistet hätten.