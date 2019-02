Wir beenden diesen Liveticker mit einem Dank an alle Einsatzkräfte, die dazu beigetragen haben, dass der zentnerschwere Blindgänger in Lingen gesprengt werden konnte, ohne das Menschen zu Schaden gekommen sind. Darüber, was genau passiert ist, werden wir in den nächsten Tagen berichten. Eine Gute Nacht allen in Lingen ...