Liveticker: Evakuierung und Bombenentschärfung in Lingen

Das ist die Fünf-Zentner-Bombe. Foto: Stadt Lingen

Lingen. Bei Bauarbeiten am Alten Hafen in Lingen ist am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch heute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Wir berichten live.