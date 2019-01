So leer war es nahe der Innenstadt an der Lindenstraßeschon lange nicht mehr. Im Hintergrund ist der Bereich, wo die Bombe gefunden worden ist und bald gesprengt werden soll.

Der Krisenstab am Langschmidtsweg ist mit dem bisherigen Verlauf gut zufrieden. Die Bürgerhotline wird gut genutzt. Es sitzen sechs Leute am Telefon, sodass kaum Besetztzeichen zu erwarten waren. Die meisten Bürger waren unsicher, ob sie im Evakuierungsbreich wohnen und wollten wissen wo sie hinmüssen.

Leider verläuft die Evakuierung in Lingen doch nicht so gut, wie zunächst angenommen. "Es gibt Menschen, die ihre Wohnung einfach nicht verlassen wollen", teilt aktuell ein Polizeisprecher mit. "Wir werden dort gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen zur Räumung anwenden müssen", erklärte die Polizei weiter. Dadurch werde sich der Beginn der Bombenentschärfung weiter verzögern. Ein Zeitpunkt für die Entschärfung sei derzeit nicht abzusehen.

Dass sich noch so viele Menschen in den Häusern befinden, ist außergewöhnlich, sagt Polizeikommissar Lars Fonka. Er vermutet aber, dass es damit zusammenhängt, dass die Evakuierung so kurzfristig vorgenommen wurde. Solange sich weiterhin aber Menschen in den Wohnungen und Häusern befinden, können die Evakuierungsmaßnahmen nicht abgeschlossen und mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden.