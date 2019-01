LIVETICKER: ENTSCHÄRFUNG EINER BOMBE IN LINGEN

Hoffentlich geht das gut. Für Anwohner und für die Entschärfer. Gefährlicher Job. Ich drücke Euch die Daumen. #Bombe#Lingen#Bomenentschärfunghttps://t.co/wtGEeYfpP0 — Georgos (altgr.) (@nordlohner) January 31, 2019

Die Polizei hat es nicht einfach. In anderen Straßen drohen Anwohner Anwälte zu kontaktieren, weil sie die Häuser nicht verlassen wollen oder gar nicht erst die Tür zu öffnen, bis die Polizei sagen musste, dass Sie sonst die Tür gewaltsam öffnen würde. Julia Mausch

Die Spezialisten der #Kampfmittelbeseitigung teilen mit, dass eine Entschärfung der #Bombe in #Lingen entgegen der ersten Annahme nicht ohne größeres Risiko möglich ist. Auch ein Abtransport wäre zu gefährlich. Die Bombe muss demnach noch heute kontrolliert gesprengt werden. /hue — Polizei Emsland (@Polizei_EL) January 31, 2019

Die Evakuierung ist weitgehend abgeschlossen. Nach eingehender Untersuchung des Bombenblindgängers durch die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen hat sich herausgestellt, dass eine Entschärfung vor Ort oder ein Abtransport nicht möglich ist. Die Experten haben sich für eine kontrollierte Sprengung entschieden. Aufgrund der Sprengung werden alle Personen, die sich noch in dem Evakuierungsradius bewegen, nachdrücklich angewiesen, das Gebiet zu verlassen. Im Zuge der Sprengung wird es zu einer Druckwelle und herumfliegenden Splitterteilen kommen. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Die Stadt meldet: Thomas Pertz

Weitere Senioren werden abtransportiert. Foto:Julia Mausch Julia Mausch

Gastfreundschaft wird im Emsland noch groß geschrieben, während die Senioren noch warten, bis die Shuttlebusse kommen, bieten sie den Polizisten Kaffee an. Julia Mausch

Am Konrad-Adenauer-Ring ist noch ein Shuttlebus im Einsatz, derzeit warten dort rund 15 Personen, weitere Senioren machen sich nun auf dem Weg dorthin. Die Polizei kann nun die nächsten Häuser kontrollieren. Julia Mausch

Leider verläuft die Evakuierung in Lingen doch nicht so gut, wie zunächst angenommen. "Es gibt Menschen, die ihre Wohnung einfach nicht verlassen wollen", teilt aktuell ein Polizeisprecher mit. "Wir werden dort gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen zur Räumung anwenden müssen", erklärte die Polizei weiter. Dadurch werde sich der Beginn der Bombenentschärfung weiter verzögern. Ein Zeitpunkt für die Entschärfung sei derzeit nicht abzusehen. Wilfried Roggendorf

Dass sich noch so viele Menschen in den Häusern befinden, ist außergewöhnlich, sagt Polizeikommissar Lars Fonka. Er vermutet aber, dass es damit zusammenhängt, dass die Evakuierung so kurzfristig vorgenommen wurde. Solange sich weiterhin aber Menschen in den Wohnungen und Häusern befinden, können die Evakuierungsmaßnahmen nicht abgeschlossen und mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden. Julia Mausch

Die Entschärfung des Blindgängers wird sich weiter verzögern. Nach Informationen der Polizei bestehen Schwierigkeiten, Menschen mit schwereren gesundheitlichen Problemen aus ihren im Evakuierungsgebiet liegenden Wohnungen wegzubringen. Wann die Entschärfung des Blindgängers beginnen wird, wann die von der Evakuierung Betroffenen in ihre Wohnungen zurück kehren können, ist derzeit offen. Positiv bewertet ein Sprecher der Polizei, dass es keine Personen gebe, die sich renitent weigern würden, ihre Wohnung zu verlassen. Wilfried Roggendorf

Der Krisenstab der Stadt Lingen berichtet, dass die Evakuierung noch nicht abgeschlossen ist. Einige Bürger werden derzeit noch abgeholt. Thomas Pertz

Vom Stephanusheim sind ganz viele Mitarbeiter inkl. der Küche im Evakuierungszentrum in der Berufsschule. Man hilft sich untereinander. Und über Beamer läuft hier in einem leer geraumten Klassenzimmer mit 10 Bewohnern des Stephanushauses sogar ein ZDF-Krimi. Thomas Pertz

Die Bewohner werden nun zum Evakuierungszentrum gebracht. Vor allem ältere Menschen haben Probleme, die Zentren eigenständig zu erreichen. Foto: Julia Mausch Julia Mausch

Das Bonifatius-Hospital in Lingen hat sich ebenfalls auf die bevorstehende Entschärfung der Bombe vorbereitet. Ein Teil des Krankenhauses befindet sich im Evakuierungsbereich. "Wir haben oberhalb der 1. und 2. Etage alle Räume, die Richtung Innenstadt und somit Richtung Blindgänger liegen, geräumt", erklärte Geschäftsführer Martin Diek. Die darunter liegenden Etagen seien im Falle eines Falls durch die zwischen dem Blindgänger und dem Krankenhaus liegende Bebauung ausreichend geschützt. Wilfried Roggendorf

Wie sich herausstellt, befindet sich noch die Mehrheit der Bewohner in dem Mehrfamilienhaus an der Alten Rheiner Straße. Julia Mausch

Aktuell bekommt die Stadt Lingen Anrufe, wann die Evakuierung beendet sein wird. "Dazu können wir derzeit allerdings noch keine Aussage treffen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden", teilte eine Sprecherin mit. Thomas Pertz

Nur zwei Häuser weiter: eine weitere ältere Dame kann ihre Wohnung nicht verlassen. „Wir probieren, sie in dem Krankentransport unterzubringen, in dem auch die andere Seniorin untergebracht ist.“ Ungewöhnlicher Einsatz erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Das Ende der Evakuierung rückt weiter nach hinten. Julia Mausch

Inzwischen sind auch die Liegendtransporte aus dem Pflegeheim Stephanushaus in der Berufsschule an der Beckstraße von den erleichterten Angehörigen in Empfang genommen worden. "Alles läuft sehr geregelt hier ab", schilderte ein Angehöriger die Situation. Thomas Pertz

Auch an der Alten Rheiner Straße ist noch eine Frau in einer Wohnung. Die ältere Dame hat nach eigenen Angaben hohes Fieber und kann die Wohnung nicht verlassen. Ein Krankentransport wird nun gerufen. Julia Mausch

Laut Kommissar Fonka ist die Polizei auch nach Entschärfung der Bombe vor Ort, auch um gegen potenzieller Einbrecher vorzugehen, die die Chance eines Einbruches nutzen wollen, während die Bewohner der Häuser und Wohnungen noch in den Evakuierungszentren sind. Julia Mausch

Der Krisenstab der Stadt Lingen befindet sich in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg, knapp außerhalb des Evakuierungsradius. Dort sieht man die Lage ebenso ernst wie entspannt. Foto: Caroline Theiling Oberbürgermeister Dieter Krone lobte sein Krisenstab-Team, das innerhalb von nur drei Stunden „hervorragende Arbeit“ geleistet hat. Die Zusammenarbeit mit allen Hilfs- und Rettungsdiensten hätte sehr gut geklappt. Innerhalb von kürzester Zeit sei es gelungen, fast alle rund 8800 betroffenen Menschen zu evakuieren. Zudem seien wichtige Institutionen informiert worden. Dazu gehörten die Bahn, wo seit 18 Uhr keine Züge mehr fahren dürfen. Auch das Wasser- und Schiffahrtsamt sei benachrichtigt worden. Aktuell dürften auch keine Frachtschiffe mehr auf dem Dortmund-Ems-Kanal im betroffenen Abschnitt fahren. Ebenfalls erhielt die Flugsicherheit eine Mitteilung, das Gelände nicht überfliegen zu lassen. Wilfried Roggendorf

Polizeikommissar Lars Fonka erklärt zwei Lingenern den Weg zum Evakuierungszentrum. Foto: Julia Mausch Julia Mausch

Der Beginn der Entschärfung des Blindgängers wird sich über 20 Uhr hinaus verzögern. Dies hat ein Polizeisprecher soeben bestätigt. "Es müssen mehrere Personen liegend oder sitzend mit Krankenwagen transportiert werden", erklärte der Sprecher. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens aus dem Evakuierungsbereich hinaus komme es dabei zu Verzögerungen. Wann mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen werden kann, steht aktuell noch nicht fest. "Die Sicherheit, dass das Evakuierungsgebiet wirklich geräumt ist, geht vor Schnelligkeit", betont die Polizei. Wilfried Roggendorf

In der Agentur für Arbeit befinden sich auch noch Menschen. Manche Mitarbeiter wollten offenbar noch ihre Arbeit erledigen. Die Polizei wartet nun, bis sie das Gebäude verlassen haben. Julia Mausch

Die Evakuierung verläuft schleppend. Viele Menschen wussten nichts von den Maßnahmen. Der Grund dafür: immer wieder fehlende Deutschkenntnisse. Manche möchten auch einfach nicht die Wohnung verlassen, weil sie keine Angehörigen haben, zu denen sie können oder keine Lust haben, in ein Evakuierungszentrum zu gehen. Julia Mausch

Stadt Lingen (Ems) UPDATE: Ab sofort werden Polizei und Feuerwehr das betroffene Gebiet kontrollieren und zusätzlich die #Evakuierung sicherstellen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird unmittelbar nach der... Mike Röser

Aktuell befinden sich in den Evakuierungszentren in den Berufsbildenden Schulen und der Friedensschule jeweils rund 100 Personen. Das teilt die Stadt mit. Dort werden sie vom Deutschen Roten Kreuz betreut und versorgt. Pflegebedürftige Personen werden zurzeit in andere Altenheime bzw. in die Berufsbildenden Schulen gebracht. Die Stadt Lingen wird weiter über lingen.de, Facebook und Twitter sowie über die lokalen Medien und Rundfunksender informieren und dort auch bekannt geben, wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können. Thomas Pertz

"Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei!" Mit Lautsprecherdurchsagen fordern die Beamten die noch anwesenden Bewohner der Scharnhorststraße - sie liegt im Evakuierungsgebiet - im Lingener Wohngebiet Emsauenpark zum Verlassen ihrer Wohnungen auf. Wilfried Roggendorf

Die Polizei fährt jetzt mit einem Auto durch die Straßen und macht Lautsprecherdurchsagen. Wann die Bombeentschärfung beginnt, ist noch unklar. Je nachdem wie lange die Polizei und die Feuerwehr für die Evakuierung der letzten Anwohner benötigt, dabei kommt es auch auf die Bereitschaft der Anwohner an, die Wohnungen und Häuser zu verlassen. Julia Mausch

Auch das Lingener Theater an der Wilhelmshöhe ist von der Bombenentschärfung betroffen. Die geplante Vorstellung von "Szenen einer Ehe" entfällt. Wilfried Roggendorf

"Was das DRK hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, verdient Anerkennung", meint eine Polizistin in der Berufsschule am Schwarzen Weg. Belegte Brote und Obst stehen bereit. Hermann und Doris Kühlenborg lassen es sich schmecken. Ihr Sohn Hermann Kühlenborg jun. sitzt neben ihnen. "Ich bin jeden Nachmittag bei ihnen im Stephanushaus", erzählt er. Deshalb habe er auch die Folgen der Alarmierung sofort mitbekommen. Bislang habe alles gut geklappt, sagt Kühlenborg.. Thomas Pertz

Der Krisenstab der Stadt Lingen am Langschmidtsweg ist mit dem bisherigen Verlauf gut zufrieden. Die Bürgerhotline werde gut genutzt, berichtet unsere Kollegin Caroline Theiling, die dort vor Ort ist. Es sitzen sechs Leute am Telefon, sodass kaum Besetztzeichen zu erwarten waren. Die meisten Bürger waren unsicher, ob sie im Evakuierungsbreich wohnen und wollten wissen, wo sie hinmüssen. Wilfried Roggendorf

An der Synagogenstraße in Lingen hat ein Mann seine Wohnung noch nicht verlassen, er ist perplex, seine Wohnung räumen zu müssen. Ins Evakuierungszentrum will er nicht, er geht lieber in einem anderen Stadtteil Pizza essen... Julia Mausch

Derzeit herrscht noch keine Sicherheit im Evakuierungsgebiet, sagt ein Zugführer der Hundertschaft. Momentan dürfen sich Menschen noch in diesem Gebiet bewegen, jedoch nur um schnellstmöglich aus dem Gebiet zu gelangen. Julia Mausch

Auch Lingens Fußballer sind vom Fund des Blindgängers betroffen: "Alle Trainings- und Testspiele im Emslandstadion an der Teichstraße fallen aus bzw. sind abgesagt. Unsere Plätze liegen im Evakuierungsgebiet", twittert RB Lingen Wilfried Roggendorf

In den Berufsbildendenden Schulen an der Beckstraße werden Senioren aus den Altenheimen versorgt, wie hier Hermann und Doris Kühlenborg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK sind mit allen verfügbaren Kräften aus Lingen und dem südlichen Emsland vor Ort und sehr bemüht. Thomas Pertz

Ab 20 Uhr soll die Entschärfung des Blindgängers beginnen. Dies teilt die Stadt Lingen soeben mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst werde unmittelbar nach der Sicherheitsmeldung (von Polizei und Stadt) mit der Entschärfung beginnen. Evakuierungszentren sind in der Friedensschule und der BBS eingerichtet. Bei Fragen können sich Betroffene jederzeit an die Hotline der Stadt Lingen wenden. (Tel. 0591 9144-795). Wilfried Roggendorf

Eine Hundertschaft der Polizei aus Osnabrück ist im Einsatz. Derzeit wird besprochen, welche Züge welche Straßenabschnitte bei der Evakuierung zusammen mit der Feuerwehr kontrollieren. Dabei wird darauf geachtet, dass jeder sein Haus oder seine Wohnung verlässt. Julia Mausch

Wer nach Norden über den Konrad-Adenauer-Ring aus der Stadt will, der sollte nicht zum Bonifatius-Hospital abbiegen, sondern den Weg über die Meppener Straße in Richtung Altenlingen wählen. Da fließt der Verkehr besser. Mike Röser

Selbst Krankenwagen kommen auf dem Lingener Innenstadtring kaum voran. Foto: Mike Röser Auf dem Lingener Innenstadtring staut sich der Verkehr. Es geht fast nichts mehr. Selbst Krankenwagen kommen kaum noch zum Bonifatius-Hospital durch Wilfried Roggendorf

Die Bombe soll an Ort und Stelle entschärft werden, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Thomas Pertz

Bis 18 Uhr sollten die Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze im Evakuierungsgebiet verlassen. Jetzt kontrolliert eine Einsatzhundertschaft der Polizei, ob das Gebiet wirklich geräumt ist. "Dies kann sich aber hinziehen und ist nicht in einer Stunde getan", erklärte eine Polizeisprecherin. Es kann also noch dauern ... Wilfried Roggendorf

Wer die Innenstadt mit dem Auto meiden kann, sollte das tun: Auf dem Konrad-Adenauer-Ring ist derzeit kaum ein Fortkommen. Mike Röser

Foto: Caroline Theiling Der Krisenstab der Stadt Lingen hat sich der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg zusammengefunden. Dort hatten im Sommer Mitarbeiter der Stadtentwässerung und des Fachbereichs Tiefbau ihre neuen Arbeitsplätze bekommen. Aktuell bilden sich schon auf dem Langschmidtweg erste Staus, da im Bereich der Lindenstraße bereits Straßensperren errichtet wurden und die Autos über Reuschberge ausweichen. Der Krisenstab der Stadt Lingen hat sich der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg zusammengefunden. Dort hatten im Sommer Julia Mausch

