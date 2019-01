Laut einer Polizeisprecherin ist bei der Sprengung der Bombe in Lingen kein Mensch zu Schaden gekommen. Sachschäden hat es allerdings einige gegeben. Fensterscheiben sind laut einer Polizeisprecherin mehrere zu Bruch gegangen. Wir wünschen allen, die von der Evakuierung in Lingen betroffen waren, eine ruhige Rückkehr in ihre Wohnungen und eine gute Nacht. Dabei sollte eine Mitteilung der Stadt Lingen beachtet werden: "Die Lindenstraße im Bereich des Alten Hafens bleibt gesperrt, da derzeit noch Splitter auf der Straßen liegen. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig", teilt die Stadt mit.

Wir wünschen jetzt einmal den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes viel Erfolg, ein ruhiges und glückliches Händchen, bei der in 10 Minuten bevorstehenden geplanten kontrollierten Sprengung des Blindgängers. Für die Lingener geht es nach der Evakuierung evtl. nur um Sachschäden, für die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes auch um Leib und Leben. Also: Daumen hoch und viel Glück !

Die Stadt teilt mit: Nachdem die Evakuierungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte abgeschlossen sind, wird die Bombe von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen in Kürze gesprengt, infolgedessen mit einer Druckwelle und herumfliegenden Splitterteilen zu rechnen ist. Im Vorfeld wurden Maßnahmen ergriffen, um eventuelle Schäden möglichst gering zu halten. Die Stadt Lingen wird informieren, sobald die Sprengung erfolgt ist und alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Hotline ist die ganze Zeit über erreichbar (Tel. 0591 9144-795).

Einige wenige Menschen weigern sich nach wie vor, ihre Wohnungen in der Evakuierungszone zu verlassen und verweigern der Polizei den Zutritt - die Folge: Die Polizei lässt mit Hilfe von Schlüsseldiensten die Wohnungen öffnen bringt die Betroffenen zwangsweise aus ihren Wohnungen. "Die Kosten für den Schlüsseldienst müssen die Leute selber tragen. Wir werden ihnen diese in Rechnung stellen", erklärt eine Polizeisprecherin. Durch dieses Verhalten uneinsichtiger Bürger verzögere sich der Beginn der kontrollierten Sprengung des Blindgängers weiter.

Unerwartete Verzögerung: Ein Mann bittet die Polizei, mit ihm noch einmal in die Wohnung an der Rheiner Straße zurückkehren zu dürfen. Seine Frau hat Migräne, die Medikamente sind in der Wohnung. Die Polizei begleitet ihn und stimmt der Bitte zu.

In einem Haus an der Schwedenschanze befinden sich Menschen noch im Haus. Es liegt direkt auf der Grenze zum Evakuierungsgebiet. Es ist unklar, ob die Bewohner evakuiert werden müssen oder nicht. Nach Rückfrage steht fest, sie dürfen bleiben.

So leer war es nahe der Innenstadt an der Lindenstraßeschon lange nicht mehr. Im Hintergrund ist der Bereich, wo die Bombe gefunden worden ist und bald gesprengt werden soll.

Der Krisenstab am Langschmidtsweg ist mit dem bisherigen Verlauf gut zufrieden. Die Bürgerhotline wird gut genutzt. Es sitzen sechs Leute am Telefon, sodass kaum Besetztzeichen zu erwarten waren. Die meisten Bürger waren unsicher, ob sie im Evakuierungsbreich wohnen und wollten wissen wo sie hinmüssen.

Leider verläuft die Evakuierung in Lingen doch nicht so gut, wie zunächst angenommen. "Es gibt Menschen, die ihre Wohnung einfach nicht verlassen wollen", teilt aktuell ein Polizeisprecher mit. "Wir werden dort gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen zur Räumung anwenden müssen", erklärte die Polizei weiter. Dadurch werde sich der Beginn der Bombenentschärfung weiter verzögern. Ein Zeitpunkt für die Entschärfung sei derzeit nicht abzusehen.

Dass sich noch so viele Menschen in den Häusern befinden, ist außergewöhnlich, sagt Polizeikommissar Lars Fonka. Er vermutet aber, dass es damit zusammenhängt, dass die Evakuierung so kurzfristig vorgenommen wurde. Solange sich weiterhin aber Menschen in den Wohnungen und Häusern befinden, können die Evakuierungsmaßnahmen nicht abgeschlossen und mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden.