Aktuell befinden sich in den Evakuierungszentren in den Berufsbildenden Schulen und der Friedensschule jeweils rund 100 Personen. Das teilt die Stadt mit. Dort werden sie vom Deutschen Roten Kreuz betreut und versorgt. Pflegebedürftige Personen werden zurzeit in andere Altenheime bzw. in die Berufsbildenden Schulen gebracht. Die Stadt Lingen wird weiter über lingen.de, Facebook und Twitter sowie über die lokalen Medien und Rundfunksender informieren und dort auch bekannt geben, wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können.