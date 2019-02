Lingen. Sieben Hauptgerichte stehen auf der Karte. Sie wechseln stetig. Sind die Zutaten aufgebraucht, gibt es auch die Gerichte nicht mehr. Das Konzept des Lingener Restaurants Sieben ist außergewöhnlich – und ist in den Top Ten beim Gastro-Gründerpreis 2019. Jetzt warten weitere Hürden.

20.000 Likes, tausendfach geteilt und kommentiert: Das Video, das Gastronom Markus Quadt Anfang vergangener Woche im Internet hochgeladen hat, ist durch die Decke gegangen. Es handelt von seinem Restaurant Sieben, das er Mitte vergangenen Jahres im Alten Ratskeller eröffnet hat. (Weiterlesen: Markus Quadt eröffnet das Sieben im Lingener Ratskeller)

Mehr als 400 Gastronomen messen sich

Quadt ist Perfektionist. Mit den ersten Aufnahmen des Videos war er nicht zufrieden, es wurde ein zweites Mal gedreht. Erst dann lud er es auf der Plattform des Gastro-Gründer-Preises hoch – eine Vorgabe des Wettbewerbs. Jedes Jahr messen sich mehr als 400 Gastronomen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie alle sind Neugründer und wollen mit ihren Konzepten bei der Jury und beim Publikum punkten. Bewertet wird dabei aber nicht nur das Geschäftsmodell an sich, sondern auch die kaufmännische Machbarkeit sowie die Unternehmerpersönlichkeit.





Letzteres wollte Quadt in seinem Video rüberbringen. Er spricht über das Konzept, regionale Produkte zu verwerten, mit dem Ziel, nichts mehr wegwerfen zu müssen. Rund 1,5 Minuten ist das Video lang, in dem der Gastronom nie von sich alleine spricht, sondern immer von seinem Team. "Wir haben alles gemeinsam geplant, das Sieben ist unser Werk", sagt er. Und mit diesem Werk wollen sie nun den Gastro-Gründer-Preis gewinnen.

Präsentation in Hamburg

Und das Ziel ist zum Greifen nahe. Bereits in der ersten Runde konnte die Jury mit dem Konzept überzeugt werden. In der zweiten Runde musste Quadt die User in den Sozialen Netzwerken für sich gewinnen. Mit 20.000 Likes und tausenden Interaktionen katapultierte sich das Sieben direkt auf Platz Eins, ist nun erneut eine Runde weiter und befindet sich nun unter den Top Ten. Die nächste Herausforderung erwartet Quadt am 14. Februar. In Hamburg muss er die Jury in einer Präsentation sowie einer Fragestunde Rede und Antwort stehen.

Die fünf Finalisten präsentieren ihr Konzept dann am 15. März 2019 auf der Internorga, der internationalen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien sowie Konditoreien, und das Fachpublikum wählt vor Ort den Hauptgewinner. (Weiterlesen: Internorga 2018: Gastro-Messe zeigt Ernährungstrends)



Laut Quadt ist es der wichtigste Preis für Gastronomen in der Neugründungsphase. Zum einen ist er mit 10.000 Euro dotiert, eine Art Startfinanzierung. Der Gewinner erhält eine Gastro-Kasse, einen 500 Euro Gutschein für Gastronomiebedarf sowie einen 1.000 Euro Gutschein für ein Kaffeesystem. Zudem gibt es ein weiteres Geschenk: eine Reise nach New York. Im Vordergrund soll aber vor allem die Weiterentwicklung des Gastronomie-Konzeptes sein. Deswegen erhält der Gewinner eine 40-stündige Beratung im Wert von 5.000 Euro durch den Leaders Club, einem internationalen Zusammenschluss von Führungskräften und Entscheidungsträgern der Gastgewerbe-Branche. Außerdem gibt es eine Begleitung durch einen Mentor aus dem Jurykreis über zwölf Monate.

Wichtigster Preis für Neugründer

Und die Jury-Mitglieder sind keine Unbekannten. Unter anderem sind es Cynthia Barcomi (Backbuchautorin und TV-Moderatorin), der Hamburger Gastronom Patrick Rüther (Bullerei und das Alte Mädchen) oder Heiner Raschhofer (Brauerei-Dynastie Raschhofer sowie Eigentümer der Gastro-Gruppe Soulkitchen). Das Mentoring-Programm erhält nicht nur der Hauptgewinner, auch die fünf Besten profitieren davon. Deswegen wäre es für Quadt allein schon ein Gewinn, in diese Top 5 zu gelangen. "Das wäre ein tolles Feedback, was wir mit unserer Mannschaft erreicht haben, was kleine Lichter aus dem Emsland schaffen können."