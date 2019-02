Lingen. Jazzliebhaber dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf den traditionellen Jazzfrühschoppen im Professorenhaus freuen. Am Karnevalssonntag, 3. März, werden um 11 Uhr die "Bop Cats" im Professorenhaus zu Gast sein.

Die aus Hamburg stammenden „Bop Cats“ sind für feinsten Jazz bekannt. Bandleader Klaus Berger am Piano, Manfred Jestel am Bass, Jürgen Busse an den Drums und Carin Hammerbacher am Saxophon stehen seit fast 40 Jahren gemeinsam auf der Bühne und waren in den 80er-Jahren als Vorgruppe von Ella Fitzgerald, Benny Goodman und Miles Davis unterwegs.

Bekannte Jazzfestivals

Außerdem spielten sie bei vielen bekannten Jazzfestivals wie dem Schleswig-Holstein-Festival und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Ihre stilistische Bandbreite reicht von Blues, Bop, Swing, Soul, Funk bis hin zu Calypso. Dabei interpretieren sie Evergreens von Duke Ellington, Popjazz a la Stevie Wonder und Standards des Swing, Latin und natürlich Bebop.

Eintrittskarten für den Jazzfrühschoppen gibt es zum Preis von 10 Euro (für Schüler und Studenten ermäßigt für 5 Euro) in der Tourist-Info Lingen unter Telefon 0591/ 9144-144, online unter www.lingen.de und an der Tageskasse.