Das erstaunte Gesicht von Susanne Wagner (rechts), der Koordinatorin des ambulanten Kinderhospizdienstes Osnabrück, ist mehr als verständlich, als ihr Christel Meurer in ihrem Büro eröffnete, welchen Betrag sie aus dem Ergebnis des Benefiz-Spitzenspringturniers bekommt. Foto: Siegfried Wistuba

Lingen. Die Meurer-Stiftung mit Sitz in Fürstenau unterstützt Aufbau des neuen Kinderhospiz-Stützpunktes Löwenherz in Lingen mit 15.900 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös eines Benefiz-Springturniers auf einer Reitanlage in Bippen.