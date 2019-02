Lingen. Das Lingener Gleichstellungsbüro lädt im Rahmen des Internationalen Frauentages Kabarettbegeisterte am Samstag, 9. März, ins Theater an der Wilhelmshöhe ein. Dabei sind auch Männer sind herzlich willkommen.

Der Abend startet um 19 Uhr mit einem Sektempfang im Theaterfoyer. Ab 20 Uhr steht Kabarettistin und Theatermacherin Inka Meyer mit ihrem Programm „Kill me, Kate – Die gezähmte Widerspenstige“ auf der Bühne.

Hier geht’s um Frauen, verspricht Inka Meyer. Aber anders. Das heißt: Kein Mann-Frau-Gedöns. Kein Latzhosen-Feministinnen-Genöle. Kein Männer-Bashing. Frei von Rollenklischees. Es geht um Arbeit, Familie, Rente. Hochpolitisch – aber sehr, sehr komisch. Auch für Männer.

Die Theatermacherin Inka Meyer hat laut eigener Aussage ein Problem: Für die nächste Spielzeit wurde ihr das Shakespeare-Stück „Der Widerspenstigen Zähmung“ zur Inszenierung aufgebrummt. Doch ist es überhaupt möglich, 40 Jahre nachdem die ersten Frauen ihre BHs verbrannten, ein Stück mit derart mittelalterlichen Rollenbildern auf die Bühne zu bringen? Die Aufgabe wird für Inka schnell zur Bestandsaufnahme: Wie geht es den Frauen, die Kinder haben und arbeiten? Die keine Kinder haben und arbeiten? Die Kinder haben und nicht arbeiten? Weib oder Weibchen? Gleichgestellt oder zurückgestellt? Powerfrau oder Übermutter?

Verblüffende Antworten

Und wo stecken eigentlich die Männer? Wo sie vor 50 Jahren auch steckten – im Büro? Drei Viertel aller Väter nehmen nur zwei Monate Elternzeit – parallel zur Elternzeit ihrer Frau heißt es in der Ankündigung zum Programm. Wer kocht also den Bio-Möhren-Pastinakenbrei? Vater, Mutter oder Alnatura? Und wer kann bei den Fragen weiterhelfen? Etwa Germany’s Next Role-Model Heidi Klum? Oder Herzogin Kate, die ihr Studium in den Wind geschossen hat, um in Designerkleidchen neben Prinz William zu glänzen? Die Antworten darauf sind verblüffend, originell und höchst unterhaltsam. Zumindest bei Inka Meyer.

Eintrittskarten für diesen Abend gibt es zum Preis von 14 Euro bei der Tourist-Info Lingen unter Telefon 0591/ 9144-144, online unter www.lingen.de und an der Abendkasse.