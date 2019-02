Lingen. Das Stück „Auerhaus“ nach dem Spiegel-Bestseller von Bov Bjerg feiert am 8. März, um 20 Uhr den Tourneeauftakt im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe. Die Zuschauer dürfen sich auf ein junges, lebendiges und lebensbejahendes Schauspiel freuen.

Das Bühnenwerk dreht sich um sechs Freunde, die Ende der 80er-Jahre in ein leerstehendes Haus aufs Dorf ziehen. Gemeinsam wollen sie sich um ihren selbstmordgefährdeten Freund Frieder kümmern und an einem selbst bestimmten Leben arbeiten, welches nicht nur aus "Birth – School – Work – Death" besteht. Umrahmt wird das Schauspiel von dem Song „Our House“ von Madness, welchen die empörten Nachbarn auf dem Land ohne Englischkenntnisse als „Auerhaus“ verstehen und welcher dem Stück so seinen Namen verleiht.

Zusammenhalt

In der Wohngemeinschaft lebt neben Frieder sein bester Freund Höppner mit seiner On-Off-Beziehung Vera, Cäcilia, die sich gegen das Leben ihrer reichen Eltern wehrt, die schöne Brandstifterin Pauline und der schwule Drogendealer Harry. Herrlich einfach erzählt die Geschichte auf der einen Seite vom Aufstand junger Erwachsener gegen das Spießerleben auf dem Dorf, vom Zusammenhalt der Protagonisten, vom WG-Leben mit Fertignudeln und billigem Wein. Auf der anderen Seite thematisiert es das komplexe Thema Selbstmord und die Zusammenstellung grundverschiedener Charaktere, von denen jeder sein eigenes Päckchen zu tragen hat. In den Köpfen der sechs Heranwachsenden wird in der Zukunft alles gut werden, doch in der Realität sieht es meist anders aus.

Eintrittskarten für dieses packende Schauspiel über Freundschaft und das schöne komplizierte Leben gibt es zum Preis von 18,50 bis 23,50 Euro (für Schüler und Studenten zum ermäßigten Preis von 9,25 bis 10,50 Euro) bei der Tourist-Info Lingen unter Telefon 0591/ 9144-144, im Internet unter www.lingen.de und an der Abendkasse.