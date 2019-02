Lingen. Am 3. Februar öffnet das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft die Türen des Professorenhauses und nimmt alle großen und kleinen Besucher mit in die Welt des TPZ. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es verschiedene kostenlose Mitmachaktionen und Schnupperworkshops, mit denen das neue Kursprogramm für die erste Hälfte 2019 vorgestellt wird. Der Eintritt und sämtliche Kreativangebote sind kostenfrei.

Mit „Welt. Wer? Wir!“ hat sich das TPZ erstmals ein Jahresmotto gegeben und gemäß dieses Themas steht auch der Tag der offenen Tür unter dem Motto „Eine Reise durch die Welt des TPZ“. Die Besucher dürfen sich auf eine große Vielfalt an Schnupperworkshops, Mitmachaktionen und Spielangeboten freuen. Die Welt des TPZ bedeutet die Welt des Spiels, des Zirkus, des Tanzes und des Theaters. Der Tag richtet sich - wie das Kursprogramm - an Interessierte jeden Alters.

Das Erlebnishaus

Das Spiel begleitet den ganzen Tag, zum Beispiel im Atrium mit riesigen Legobausteinen, Kinderschminken, Basteln oder Brettspielen. Durch den Nachmittag verteilt gibt es Spiele mit dem Schwungtuch für die Kleineren. Auch werden Führungen durch das Erlebnishaus angeboten, dem offenen Spielangebot des TPZ. Die Welt des Zirkus ist vielfältig: Slackline, Kugellaufen, Jonglieren und Akrobatik werden zum Erproben angeboten. Begleitet werden die Ausprobierenden von einer erfahrenen Zirkuspädagogin, die schnell zu ersten kleinen Erfolgserlebnissen verhelfen kann.

Interdisziplinäre Elemente

Während in der Welt des Spiels und des Zirkus reichlich ausprobiert werden darf, geht es in der Welt des Tanzes und des Theaters darum, sich selber auszuprobieren. Theater- und Tanzpädagoginnen bieten im Laufe des Nachmittags verschiedenen Schnupperworkshops an. „Bewusst haben wir diesen Nachmittag in die verschiedenen Welten unserer Fachbereiche aufgeteilt“, so Myra Schulte, Organisatorin des Tages und Fachbereichsleitung Spiel, „aber natürlich kommen in vielen unserer Kurse interdisziplinäre Elemente vor. Ganz deutlich wird das im Tanz-Theater-Workshop, der am Nachmittag angeboten wird.“

Das Café im Professorenhaus wird ebenfalls geöffnet sein und versorgt die Gäste wie gewohnt mit Köstlichkeiten und Erfrischungen.