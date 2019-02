Konzentriert lösten die „Franzi Robots“ vom Lingener Franziskusgymnasium beim Wettbewerb 2017 die ihnen gestellte Aufgabe. Foto: WRO

Lingen. In diesem Jahr wird die Regionalrunde der World Robot Olympiad das erste Mal in der Region Emsland und der Grafschaft Bentheim stattfinden. Die GBS Bentheim und das Franziskusgymnasium Lingen werden am 25. Mai in einer Kooperation alle drei Kategorien des Roboterwettbewerbs durchführen.