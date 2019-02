Lingen. Für Freunde der irischen Musik hat das Warten bald ein Ende. Am Samstag, 2. März , wird es nach mehr als zwei Jahren wieder einen Irish Folk Abend mit „Cara“ auf der Bühne um 20 Uhr und mit „Land End‘s Sessions“ ab 19.30 Uhr im Theaterfoyer geben.

Cara ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic-Folk-Band. Die fünf MusikerInnen kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und haben in den 15 Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und das Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatische Bühnenpräsenz.

Ergreifende Balladen

Cara steht für die gelungene Verbindung von Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen mit den rasanten irischen Instrumentalstücken auf höchstem Niveau. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende Balladen, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und Bodhrán – die Liste könnte noch weitergehen. Abgerundet durch die charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musikalischen Genuss und beste Unterhaltung. Dies brachte ihnen Tourneen und umjubelte Konzerte in den USA, Australien, Irland, Schottland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich, Italien und der Schweiz. Auf der internationalen Kulturbörse in Freiburg gewannen CARA Anfang 2018 zudem die „Freiburger Leiter“ in der Sparte Musik. Seit Sommer 2018 treten Cara in der neuen Quintettbesetzung auf, feat. Aimée Farrell Courtney aus Dublin, eine der weltweit führenden Bodhrán-Spielerinnen und Gewinnerin der Bodhrán-World-Championships 2010.

Eintrittskarten für dieses kleine irische Festival gibt es zum Preis von 20 Euro (für Schüler und Studenten ermäßigt für 15 Euro) bei der Tourist-Info Lingen unter Telefon 0591/ 9144-144 und online unter www.lingen.de.