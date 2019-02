Lingen. Comedian Paul Panzer tritt am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr in der Emslandarena in Lingen auf. Mit dabei hat er sein neues Programm "Glücksritter ... vom Pech verfolgt". Dafür verlost die Lingener Tagespost am Freitag, 1. Februar, 5 x 2 Eintrittskarten.

Nach seiner Ausbildung zum Schweißer und seines Studiums der Musik und Medienpädagogik in Köln verlegte Dieter Tappert sich zunächst darauf, Scherzanrufe im Radio unter dem Namen Paul Panzer zu tätigen. Schon damals waren seine Markenzeichen die Begrüßung „Panzer, ich begrüße Sie“, gefolgt von dem Ausspruch „Es geht sich um Folgendes“, der Frage „Wie verbleiben wir denn jetzt?“ und der lang ausgesprochenen Bestätigung „Rrrichtiiig“.



"Fantastische Reise"

Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze der deutschen Comedy und fünf erfolgreichen Comedy-Bühnen-Shows tritt Paul Panzer nun seine wohl fantastischste Reise an, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. In seinem Bühnenprogramm geht er vielen Fragen auf den Grund: Warum die innere Mitte finden, wenn der Platz rechts auf dem Sofa noch frei ist? Warum „loslassen“, wenn man eh schon am seidenen Faden hängt? Warum ist weniger mehr aber viel nicht Nichts? Ist die Abwesenheit von Pech schon Glück? Paul Panzer kennt die vermeintlichen Antworten, verspricht der Veranstalter, und er breche sie virtuos herunter, auf den ganz normalen Wahnsinn seiner Familie, seines Alltags und überhaupt, den Mikrokosmos seiner Welt.

Verlosung

An dem Gewinnspiel können Sie per Telefon oder per SMS teilnehmen: Rufen Sie unter der Nummer 0137-808400387 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen) an und hinterlassen Sie Name, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort Panzer .

Oder senden Sie eine SMS mit der Kennung mobil win panzer an die Kurzwahlnummer 52020 (0,49 Euro/SMS inkl. 0,12 Euro VF D2-Anteil). Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen und Ihre Anschrift ein (Beispiel: mobil win panzer max muster musterstr...). Die Telefone sind am Freitag, 1. Februar, von 6 bis 23.59 Uhr geschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter des Medienhauses und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eintrittskarten für die Show gibt es natürlich auch zu kaufen. Sie sind ab 33,15 Euro (inklusive Gebühren) in den Geschäftsstellen der Lingener und Meppener Tagespost sowie der Ems-Zeitung und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.