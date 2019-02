Lingen . Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Lingener Karatesportler Reinhard Schmidt im Schloss Bellevue in Berlin empfangen.

Reinhard Schmidt, Trainer des hiesigen Karate-Vereins Shotokan-Karate-Dojo Lingen, folgte laut Pressemitteilung einer persönlichen Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue. Anlass war ein Kulturabend mit Musik, Kunst und Literatur der Sinti und Roma. Schmidt, der selbst der Kultur der Sinti angehört, freute sich sehr:

Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt; nach meinem Weltmeistertitel im Karate ist das die größte Auszeichnung für mich





Steinmeier würdigte in seiner Rede zu Beginn des Abends die Kultur der Sinti und Roma und stellte fest, dass sie eine in Europa und Deutschland „oft bewusst oder unbewusst übersehene, vernachlässigte, ja verdrängte oder sogar unterdrückte Kultur“ seien. Er sprach über die Vernichtungsziele in der Zeit des Nationalsozialismus, einem Kapitel deutscher Geschichte, das Schmidt aus der eigenen Familie kennt – sein Großvater verbrachte im Alter ab 18 Jahren mehr als zwei Jahre im KZ Ausschwitz und im KZ Natzweiler-Struthof. „Mein Großvater war eine Person, die mich sehr geprägt hat“, stellte der Lingener Sportler dazu nachdenklich fest.



Sinti und Roma verbitten sich die Verwendung des "Z-Wortes"

Dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte dürfe nicht vergessen werden, betonte der Bundespräsident und deutete auch auf die bis in die Gegenwart reichenden zahlreichen Vorurteile und Klischees hin, von denen die Verwendung des unseligen „Z-Wortes“ nur eines sei, das sich die Sinti und Roma zu Recht verbitten würden.

Treffen mit zahlreichen Künstlern

Der Bundespräsident zeigte sich erfreut über das inzwischen eröffnete und von der Kulturstiftung des Bundes geförderten „RomArchive“: „Dieses großartige Pionierprojekt, das größte jemals aufgelegte Kulturprojekt von, mit und über Sinti und Roma, baut erstmals ein digitales Archiv auf, in dem die Selbstrepräsentation im Zentrum steht und der Reichtum und die Vielfalt der Künste und Kulturen der Sinti und Roma präsentiert werden“, erklärte er.