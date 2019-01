In den Schwesternkonvent in Salzbergen ist wieder Leben eingekehrt: (von links) Bürgermeister Andreas Kaiser, Pflegedienstleiter Klaus Reinken, Sr. Jincy Velakkanadean, Sr. Soumya Sebastian und Pfarrer Michael Langkamp. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. In dem ehemaligen Schwesternkonvent neben dem Haus St. Josef am Feldkamp in Salzbergen ist wieder Leben eingekehrt: Zwei indische Ordensfrauen aus Südindien sind in das zum Salzbergener Seniorenheim Haus St. Josef gehörende Gebäude eingezogen. Das hat die Gemeinde mitgeteilt.