Lingen. Die Schüler der Klassen 9b und 6d des Gymnasium Georgianum in Lingen haben 320 Euro des Erlöses vom Tag der offenen Tür an „project help“ gespendet.

Das geht aus einer Pressemitteilung des Gymnasiums hervor. „Die Idee für den Crȇpe- und Getränkestand für den Tag der offenen Tür kam in den Weihnachtsferien auf,“ erklärte Mika-Jos Schmees, Schüler der Klasse 9b. „Erst wollten wir einen Losstand eröffnen, wie im letzten Jahr, aber die andere Idee erschien uns vielversprechender zu sein,“ ergänzte die Schülerin Kendra Niemann. Mit Unterstützung der Klasse 6d haben die Schüler der Klasse 9b am „Tag der offenen Tür“ insgesamt 320 Euro erwirtschaftet.

Unterstützung für Kinder in Südafrika

„Das Geld wollen wir für ,project help´ spenden, weil dadurch Kindern in Südafrika das Überleben und eine schulische Ausbildung gesichert werden können,“ erklärten die Schüler. "Diese tolle Gemeinschaftsaktion der beiden Klasssen des Georgianums hat Vorbildfunktion", lobte Lehrerin Britta Rolfes. Im Jahr 2019 steht auch wieder die große Spendenaktion „Georgianer für ,projcet help' " an, die seit 2007 im Zweijahresrhythmus organisiert und von der ganzen Schulgemeinschaft getragen wird.