Lingen. Am Sonntag, 17. Februar 2018 um 11 Uhr präsentieren Carl-Gustav Settelmeier (Cello) und Stefanie Löning (Klavier) ein konzertantes Duoprogramm in der Aula der Lingener Musikschule mit klassisch-romantischer Musik von Meistern wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Ernest Chausson und Astor Piazzolla.

Der Wiesbadener Cellist war bis 2017 stellvertretender Solocellist des Hessischen Staatsorchesters und vereint eine ungewöhnliche musikalische Vielseitigkeit in verschiedensten Kammermusikbesetzungen wie Streichquartett oder Barocktrio. Umfangreiche Konzerttätigkeit als auch zahlreiche Rundfunkaufnahmen in unterschiedlichen Besetzungen sind das Ergebnis immerwährender Auseinandersetzung mit der Musik. Als Dozent gibt er seine Erfahrung seit 2001 an der Wiesbadener Musikakademie weiter, zuvor unterrichtete er lange Jahre an der Hochschule für Musik in Dortmund, an der sich Stefanie Löning und Carl-Gustav Settelmeier kennenlernten.

Kammermusik

Die in Lingen lebende Pianistin Stefanie Löning studierte in Dortmund und Düsseldorf Klavier und spielt immer wieder auch in kammermusikalischen Besetzungen, unter anderem im Duo mit ihrem Ehemann Peter Löning (Gitarre). Sie unterrichtet als Lehrerin im Fach Klavier an der Musikschule des Emslandes.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.