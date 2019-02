Lingen. Für Eva Seipp hat sich ein Lebenstraum erfüllt: Seit 2013 wohnt sie wieder in Lingen. Sie hatte ihr Leben lang Heimweh.

Für Eva Seipp hat sich ein Lebenstraum erfüllt: Seit 2013 wohnt sie wieder in Lingen. Danach hat sie sich ihr halbes Leben lang gesehnt. Nach der Geburt 1949 in Hannover hat sie sieben Jahre ihrer Kindheit in Lingen verbracht. Heute sagt sie:





„Können Sie sich das vorstellen? Eine erwachsene Frau, die 35 Jahre lang Heimweh nach dem Emsland hatte?“





August Niemann, ihr Großvater väterlicherseits, war Lehrmeister im Lingener Eisenbahnausbesserungswerk. Eva Seipps Mutter stammt aus Hannover. Kennengelernt hatten sich die Eltern in Lingen, aber die Familie lebte bis zu Eva Seipps vierten Lebensjahr in Hannover, wo sie auch geboren wurde. Die Mutter hatte vor dem Krieg in Lingen ihren Beruf als Fotolaborantin bei Foto Klimmer erlernt und den Vater 1935 getroffen. Er studierte zu der Zeit an der Seefahrtschule in Bremen und heuerte nach seinem Examen an. "Während dieser Zeit ist meine Mutter nach Hannover gezogen, wo ihre Eltern lebten", erzählt Eva Seipp.





Serie "Blick von außen" Als „sturmfest und erdverwachsen“ besingen sich die Bewohner unseres Bundeslandes im Niedersachsenlied selbst. Eine Selbsteinschätzung, die man sicherlich auch für die Menschen im südlichen Emsland gelten lassen kann. Doch haben Lingen und die Gemeinden im Altkreis in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Wandel vollzogen. Ein Grund für diesen sind die Menschen, die hierher kamen – ob als Arbeiter, Wissenschaftler, Flüchtling oder Rückkehrer nach Jahren an anderen Orten. Mit diesen Menschen wollen wir in unserer neuen Serie „Blick von außen“ sprechen: Wie haben sie sich im südlichen Emsland eingefunden? Was finden sie gut? Woran mussten sie sich gewöhnen? Auch: Was finden sie woanders besser? Viele Blicke sollen es werden, aus vielen Perspektiven – und sie sollen beitragen, einander besser zu verstehen.





1949 wurde dort die kleine Eva geboren. Ein Wunschkind, wie sie verrät. Auch nach der Geburt war ihr Vater lange Zeit auf See, bis die Eltern beschlossen, dass es besser wäre, wenn die Familie mehr zusammen wäre. „Bei einem Besuch in Lingen – unsere ganze Verwandtschaft lebte ja in Lingen – meinte meine Mutter bei einer Fahrradtour, warum mein Vater es nicht einmal beim Ölwerk versuche." Er ging schnurstracks zur Raffinerie in Holthausen und fragte einfach, ob man ihn nicht gebrauchen könne. Und das hat funktioniert. Ein Haus bezog die Familie in Heukampstannen. Eine unglaublich wichtige, prägende Zeit seien die Jahre in Lingen gewesen, bis sie im Alter von zehn Jahren nach Köln verzog.









Während des Lehramtsstudiums lernte Eva Niemann ihren Mann Friedrich kennen. Friedrich Seipp stammt aus Hessen. Das Ehepaar ließ sich in Ergste im Kreis Unna nieder, wo der Maschinenbauingenieur und die Lehrerin ihre zwei Söhne aufzogen. „Das Leben dort war nicht schlecht, aber ich habe immer Heimweh gehabt“, schmunzelt Eva Seipp über ihre eigenen Erinnerungen und ergänzt:





"Wann immer ich mit dem Zug aus Nordrhein-Westfalen nach Lingen gefahren bin, habe ich in Salzbergen gedacht: Ab hier sieht es aus wie Zuhause."





Mit 61 Jahren erfüllte sich die Niedersächsin einen Traum: Sie mietete eine Wohnung in der Wilhelmstraße an, um, wann immer Zeit dazu war, Wochenenden oder Ferien in Lingen verbringen zu können. 2012 bekam sie einen Tipp von ihrem Cousin, dass in Darme ein Haus zu verkaufen sei. Friedrich und Eva Seipp kauften und renovierten das kleine Haus aus den 1950er Jahren mit Blick auf die Bahnschienen und den Kanal. Da ihr Vater Seemann war, genießt sie den Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe: „Wir haben uns in das Haus verguckt.“ Einfacher machte den Abschied aus Ergste eine Einbruchserie, die allein fünfmal das Ehepaar Seipp traf, nämlich während der Renovierung des Darmer Hauses.











Was ist nun so viel angenehmer in Lingen? Zum einen lebt die Großfamilie Eva Seipps väterlicherseits hier. „Ich hatte eine Kindheit wie im Bilderbuch“, schwärmt sie. Aber auch Friedrich Seipp gefällt es hier sehr gut. „Das Haus zu kaufen war meine Entscheidung“, betont der Hesse, der sich sehr gut mit Evas Cousin, der in derselben Straße lebt versteht. Friedrich Seipp weiß die Vorzüge Lingens zu schätzen:





„Mir gefällt es gut, dass hier nicht alles so eng ist. Außerdem ist hier fast alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen“





Aber weit über diese Dinge hinaus reicht die Begeisterung für Lingen. Besonders das Freiwilligen-Zentrum Lingen (FZL) hat es Eva angetan. „Ich bin fasziniert davon, dass das Land Niedersachsen die Freiwilligen-Zentren so unterstützt. Das FZL kann Hilfe-Suchende und -Bietende zusammenführen. Und vom FZL aus habe ich allmählich in Lingen meine Kreise gezogen“, erzählt sie. Unter anderem habe sie eine Handarbeitsgruppe im Kursana angeleitet. Ihr großer Wunsch wäre eine Schreibwerkstatt zu gründen.





Zudem gefällt den Seipps die Lingener Innenstadt mit den vielen inhabergeführten Geschäften sehr gut. Sie kaufen möglichst alles in Lingen. Die Menschen in den Geschäften empfinden sie als sehr freundlich. „Man merkt, dass es Lingen wirtschaftlich gut geht. Alles macht einen gepflegten Eindruck“, unterstreicht Friedrich Seipp. Richtig „von den Socken“ seien die Seipps freilich vom ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk gewesen, denn schließlich „haben alle meine Verwandten dort gelernt“, erzählt Eva. Es fehle an nichts: Lokale, Kulturveranstaltungen, „hier wird schon viel initiiert“, meint Friedrich.

Sorglose Radfahrer



Gibt es denn wirklich gar nichts, was die Lingen-Fans stört? Doch, etwas stößt den beiden auf: Die Radfahrer verhielten sich nicht immer korrekt: Fahren gegen die Fahrtrichtung, der unbedarfte Verzicht auf Handzeichen beim Abbiegen oder in der Dunkelheit auf Beleuchtung – „da sind die Radfahrer hier wohl zu sorglos“, denkt Friedrich.

Bestätigung durch einen Freund

Die letzte Bestätigung, dass das Ehepaar alles richtig gemacht hat, bekamen sie von Freunden aus Ergste, mit denen sie im letzten Sommer an einem Samstag einen Bummel durch die Fußgängerzone und über den Wochenmarkt gemacht hatten. „Wir haben danach in einem Straßencafé gesessen und haben dem Markttreiben zugesehen. Dabei sagte unser Freund ganz nachdenklich:



„Jetzt kann ich endgültig begreifen, warum ihr nach Lingen gezogen seid!“