Lingen. Während sich vielerorts im Emsland nicht abgeholte gelbe Säcke stapeln, hat sich der Lingener Horst Marthen Gedanken darüber gemacht, wie das Müllvolumen verringert werden kann. Das Ergebnis ist jetzt als Patent bestätigt worden.

"Der Inhalt eines Müllbehälters besteht zu 60 bis 70 Prozent aus Luft", sagt der 83-jährige Lingener. Dieser Inhalt sei immer pressbar und zu verdichten. Und dies soll nicht erst im Müllwagen erfolgen, sondern direkt da, wo der Müll anfällt. "Es gibt solche Systeme für zehn bis 20 Kubikmeter große Behälter", erklärt Marthen, der früher selbst viele Jahre in der Entsorgungsbranche tätig war. Diese seien jedoch immer auf eine Energiezufuhr von außen, beispielsweise eine Hydraulik oder Strom,angewiesen.

Nachrüstung problemlos möglich

Marthen wollte dies ändern und begann zu tüfteln. Am 4. Mai 2015 reichte er seine Idee für ein "Verdichtungssystem für Abfall- und Wertstoff-Umleerbehälter" beim Deutschen Marken- und Patentamt ein. Dieses hat Marthen am 10. Dezember 2018 das Patent hierfür erteilt. Der Vorteil seines Systems: Es funktioniert handbetrieben rein mechanisch mittels einer Ratsche und braucht keine externe Energiequelle. Zudem kann es in kleinere Behälter zwischen 1,1 und drei Kubikmeter Größe eingebaut werden. "Die oft bei Mehrfamilienhäuser stehenden 1,1-Kubikmeter-Rollbehälter können damit problemlos nachgerüstet werden", sagt Marthen.

Weniger Transport- und Ressourcenaufwand

Der Lingener erklärt, dass sich mit seinem System das Volumen von Restmüll um rund ein Drittel, das von gelben Säcken sogar um weit über die Hälfte reduzieren ließe. Für Marthen liegen die Vorteile auf der Hand: "Entweder braucht man weniger Behälter oder der Abfuhrrhythmus kann verlängert werden," Dies würde weniger Transport- und Ressourcenaufwand bedeuten. "An weniger Verkehr wegen geringeren Transportaufkommens müsste auch die Politik interessiert sein", sagt Marthen. Gerade für Gewerbebetriebe, bei denen viel Müll und Wertstoffe anfallen, könnte sich seine Entwicklung auszahlen.

Nicht für normale Mülltonnen geeignet

Noch existiert Marthens "Verdichtungssystem" nur auf dem Papier. "Ich habe verschiedene Hersteller von Abfallbehältern kontaktiert", sagt Marthen. Am liebsten würde er eine Lizenz für den Bau von mit seinem System ausgestatteten Behältern an ein regionales Unternehmen vergeben. Eine Schwäche seiner Idee verschweigt der 83-Jährige nicht: Es ist nicht für gängige Mülltonnen mit 120 oder 240 Liter Fassungsvermögen geeignet. "Einerseits ist der Aufwand im Verhältnis zum Volumen zu groß. Zum anderen lässt sich eine relativ enge Mülltonne mit verdichtetem Inhalt nur noch schlecht entleeren."