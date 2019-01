Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Ein großer Stoffmarkt findet am Sonntag in den Lingener Emslandhallen statt. Foto: Caroline Theiling

Lingen in Niedersachsen. Am ersten Februarwochenende ist der Veranstaltungskalender wieder prall gefüllt: Klassik in der Kunsthalle, ein rockender Kommissar in Freren, Kabarettist Jürgen Becker in Nordhorn sowie Stoff- und Trödelmärkte.