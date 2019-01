Lingen. Im großen Rahmen, dem „Fest der Landwirtschaft“, haben jetzt sechs Hauswirtschafterinnen, 45 Landwirte und 24 Staatlich geprüfte Betriebswirte ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen und damit ihre Aus- und Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.

Das von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) – Außenstelle Lingen-, den Berufsbildenden Schulen (BBS) – Agrar und Soziales, vom Verein Landwirtschaftlicher Unternehmer sowie vom Verband der Landwirtschaftsleiter traditionell gemeinsam organisierte Fest im Saal Klaas-Schaper in Lingen konnte mit 450 Gästen einen neuen Rekord verzeichnen. Über die tolle Resonanz freuten sich Kreislandwirt Hermann Hermeling sowie LWK-Leiter Hermann Diekmann.



Plädoyer für die Landwirtschaft

Die Glückwünsche galten den Absolventen. „Für Sie bedeutet der heutige Tag eine Zäsur und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, betonte Hermann Hermeling. In der Begrüßung ging Hermeling auf die Bedeutung der modernen Landwirtschaft ein. „Wer die Zukunft unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe will, der muss sich zu einer vernünftigen Weiterentwicklung bekennen. Wir, und besonders unser Berufsnachwuchs, brauchen Perspektiven – gerade dann, wenn sich die Tierhaltung verändern soll.“ Angesichts kritischer Betrachtungen in den Medien und der Öffentlichkeit machte der Kreisvorsitzende deutlich: „Wir befassen uns mit Pflanzenschutzmitteln und nicht mit Pestiziden; wir befassen uns mit Intensivtierhaltung und nicht mit Massentierhaltung und nicht zuletzt gilt unser Bestreben der Wirtschaftlichkeit und nicht dem Profitstreben.“





Die Festrede hielt Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. Er stamme von einem heute noch von seinem Bruder bewirtschafteten Bauernhof. Auch deshalb seien ihm Sorgen und Nöte der Bauernfamilien gut vertraut. „Die große Zahl der Absolventen unterstreicht einmal mehr, dass Landwirtschaft eine gefragte Branche ist, auch wenn der Berufsstand oft am Pranger und in der öffentlichen Kritik steht.“ Krone wies auf die Bedeutung der Landwirtschaft als Erzeuger gesunder Lebensmittel hin. „Unsere Gesellschaft muss sich fragen, was ihr Lebensmittel wert sind. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass gesunde, schmackhafte und nachhaltig produzierte Lebensmittel ihren Preis haben.“

Den jungen Landwirten gab der OB mit auf den Weg: „Bleiben Sie stets offen für Neues. Gerade in der Landwirtschaft ist der technische Wandel und Fortschritt immens.“ Beispielhaft nannte Dieter Krone autonom fahrende landwirtschaftliche Maschinen. Die neue Landtechnikgeneration werde von der Maschinenfabrik Bernard Krone in Spelle entwickelt und künftig am neuen Standort der Krone-Gruppe in Lingen getestet.





Anzeige Anzeige

Für die Absolventen dankten Hauswirtschafterin Vanessa Lambers und Landwirtin Alexa Gebbeken Eltern, Lehrern und Ausbildern für die Unterstützung. Dabei wurde auch ein wenig aus dem Nähkästchen im Ausbildungsbetrieb oder in der Berufsschule geplaudert. So verriet die junge Landwirtin, dass man morgens in der Schule feststellen konnte, ob eine Schülerin oder ein Schüler beim nächtlichen Schweineverladen im Einsatz gewesen war. „Da vielen einem doch manchmal die Augen zu.“