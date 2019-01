Die Dauerausstellung im Jüdischen Bethaus in Freren wurde am Sonntag eröffnet. Darüber freuen sich Klaus Prekel, Frerens Bürgermeister und stellvertretender Landrat, Patrick Köster, Medien Atelier Emsland, Heiner Schüpp, Kreisarchivar, Dr. Michael Brodhäcker, Historiker, Libet Cusco, Künstlerin und Dr. Heribert Lange, Vorsitzender Forum Juden-Christen, Altkreis Lingen. Foto: Johannes Franke

Freren. Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren" ist am Sonntag im Jüdischen Bethaus offiziell eröffnet worden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.