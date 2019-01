Der Komiker Tino Bomelino hat bereits bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. Er stellte jetzt sein Können im Centralkino in Lingen unter Beweis. Foto: Heinz Krüssel

Lingen. „Ich bin sehr reinlich, habe mir viel Mühe gegeben und werde alle Probleme des Menschseins in den folgenden zwei mal 45 Minuten besprechen und lösen.“ Abgedrehte Comedy erwartete die Besucher am Samstagabend beim Auftritt von Tino Bomelino im Centralkino in Lingen.